Android 16 kommt endlich aufs Nothing Phone – aber nicht auf jedes Modell

Kurze Zusammenfassung Die Nothing OS 4.0 Beta ist endlich live. Es gibt eine Reihe neuer Features zu erkunden – aber nicht jedes Gerät wird einbezogen.

Nach der Ankündigung von Nothing OS 4.0 vor ein paar Wochen haben viele Fans und Nutzer*innen der Phones gespannt auf weitere Infos gewartet. Die neue Software verspricht ein überarbeitetes Interface, das schärfer aussieht und durchdachter wirkt.

Jetzt hat die Marke mehr Details zur Beta-Version veröffentlicht – inklusive einer kompletten Liste der Phones, die unterstützt werden. Allerdings sind nicht alle Modelle im Line-up dabei, was sicher für Diskussionen sorgen wird.

Das neue Update landet zunächst auf dem aktuellen Flaggschiff Nothing Phone (3) sowie auf dem Phone (3a) und Phone (3a) Pro, die davor erschienen sind. Allerdings müssen sich Nutzer*innen des (3a) und (3a) Pro noch etwas gedulden – der Rollout verzögert sich wegen zusätzlicher Features.

Auch Nutzer*innen des älteren Nothing Phone (2) kommen auf ihre Kosten – genau wie beim Phone (2a) und Phone (2a) Plus aus derselben Reihe.

Sogar die CMF-Modelle CMF Phone 1 und CMF Phone 2 Pro werden berücksichtigt. Die gehören allerdings nicht zur Beta-Phase, sondern bekommen das komplette OS später direkt als reguläres Update.

Nothing OS 4.0 Open Beta is out now.Available on the majority of Nothing devices.Learn more on our Community page. pic.twitter.com/C9xBymVWcZSeptember 30, 2025

Also, was fehlt? Genau ein Modell – das ursprüngliche Nothing Phone (1). Über drei Jahre nach dem Release ist das nachvollziehbar, auch wenn es sicher einige der ersten Fans der Marke ärgern dürfte.

Das Update bringt richtig spannende Features. Auf dem Phone (3) gibt’s jetzt im Essential Space ein KI-Dashboard, das dir genau zeigt, wie die KI genutzt wird und welche Aktivitäten im Hintergrund laufen.

Die Phone-(2)-Reihe erhält außerdem das neue Kamera-Preset „Stretch“, das Schatten verstärkt und Highlights erweitert, um Fotos direkt aus der Kamera zu verbessern. Zusätzlich gibt’s zwei neue Sperrbildschirm-Uhren zur Auswahl sowie einen Extra Dark Mode.