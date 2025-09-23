Android-Handys könnten das iPhone 2026 hinter sich lassen – und hier ist der Grund dafür

Kurze Zusammenfassung MediaTek hat die erfolgreiche Produktion eines 2nm-Chips bestätigt, der für die Stromversorgung von Smartphones der nächsten Generation entwickelt wurde. Leaks deuten darauf hin, dass Samsung ebenfalls 2nm-Hardware für das Galaxy S26 verwenden wird. Das Ergebnis könnte eine höhere Leistung bei gleichem Stromverbrauch wie bei der aktuellen Smartphone-Hardware sein.

Wir stehen kurz vor einer ereignisreichen Saison für Chip-Einführungen.

Qualcomm veranstaltet in Kürze den Snapdragon Summit, auf dem es den Snapdragon 8 Elite Gen 5 vorstellen wird – seine Hardware der nächsten Generation, die die Handys des Jahres 2026 antreiben soll. In einem vorweggenommenen Zug könnten jedoch eine Ankündigung von MediaTek und ein rechtzeitiges Leak von Samsung die Party verderben.

Drei große Namen rüsten sich, um neue Hardware auf den Markt zu bringen, die Android-Geräten mehr Leistung als je zuvor verschaffen und sie einen Schritt vor die Hardware bringen könnte, die Apple in das neue iPhone steckt.

Nach Informationen aus Nachrichtenquellen in Korea wird Samsung der erste Smartphone-Hersteller sein, der einen 2-nm-Chip in seinen Geräten verwendet. Der Exynos 2600 soll Berichten zufolge in Produktion gehen, wobei Samsung beabsichtigt, ihn für die Samsung Galaxy S26-Geräte zu verwenden.

Er wird den Exynos 2500 ersetzen, der wegen Leistungsproblemen nicht weit verbreitet war. Das scheint nun der Vergangenheit anzugehören, da Samsung beabsichtigt, die Galaxy-Handys wieder auf Exynos umzustellen und sich von Qualcomm zu entfernen.

Dies hat in der Vergangenheit zu Kontroversen geführt, da der Exynos oft als weniger leistungsfähig als der Snapdragon angesehen wurde, aber da der Snapdragon 8 Elite Gen 5 voraussichtlich eine 3-nm-Lösung bleiben wird, könnte Samsung (endlich) den Vorteil haben.

Bisher gibt es noch nichts Offizielles, aber der Zeitpunkt des Leaks ist kein Zufall, sondern ein Schritt, um die Darstellung zu kontrollieren, bevor Qualcomms große Ankündigung kommt.

MediaTeks Ankündigung ist etwas konkreter. Sie bestätigt, dass das Unternehmen zusammen mit TSMC ebenfalls einen Chip mit 2-nm-Technologie entwickelt hat.

MediaTek nennt sogar einige Zahlen und sagt, dass der technologische Sprung zu einer 18-prozentigen Leistungssteigerung bei gleichem Energieverbrauch oder einer 36-prozentigen Energieeinsparung bei gleicher Geschwindigkeit führen könnte. Das bedeutet höhere Effizienz, längere Akkulaufzeit und eine insgesamt bessere Leistung.

Der Haken ist, dass MediaTek bestätigt hat, dass die erste Hardware wahrscheinlich erst Ende 2026 auf den Markt kommt – voraussichtlich als Dimensity 9600.

Was das alles bedeutet: Wenn Samsungs neuer 2-nm-Chip seine Versprechen hält, könnte er anderen Geräten einen entscheidenden Vorsprung verschaffen, indem er die Galaxy S26-Geräte bereits ab Januar 2026 antreibt, während andere Handyhersteller noch warten müssen.

Das könnte dazu führen, dass Samsungs Geräte das neue iPhone 17 übertreffen. Je nach Zeitplan von MediaTek könnten sogar schon andere Android-Geräte auf dem Markt sein, bevor Apple mit dem iPhone 18 sein eigenes Upgrade vollzieht.

Dieses Spielfeld wird sich jedoch zweifellos wieder ausgleichen. Apple Silicon wird von TSMC und Samsung hergestellt, daher ebnet die zuverlässige Produktion von 2-nm-Hardware für andere Marken den Weg für Apple, dasselbe zu tun. TSMC und Samsung stellen auch Hardware für Qualcomm her, also gilt das Gleiche auch hier.

Letztendlich könnte 2026 ein wirklich interessantes Jahr für die Smartphone-Leistung werden, mit einem frühen Vorsprung für Samsung. Es ist aber wahrscheinlich, dass alle anderen bis zum Ende des Jahres aufholen werden.