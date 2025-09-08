Das iPhone 17 Air hat jetzt schon einen großen Rivalen – und es ist nicht der, an den du denkst

Kurze Zusammenfassung Tecno hat in seiner Slim-Reihe ein schlankes Android-Smartphone angekündigt. Mit den Varianten Spark und Pova ist das neue Handy etwa 5,95 mm dick. Wie viel es genau kosten wird und wo man es kaufen kann, bleibt vorerst noch ein Rätsel.

Wir erreichen eine neue Ära der dünnen Handys. Samsung hat mit dem Galaxy S25 Edge die Führung übernommen und von Apple wird erwartet, dass es nächste Woche das iPhone 17 Air vorstellt. Aber nicht nur globale Riesen machen mit schlanken Handys von sich reden – auf der IFA 2025 wurde ein unerwarteter Rivale gezeigt.

Tecno ist eine Art aufstrebende Marke. Auch wenn das Unternehmen nicht so bekannt ist, hat es regelmäßig Geräte auf den Markt gebracht, die es mit den größten Tech-Firmen aufnehmen können. Wir haben bereits das Phantom Ultimate G Fold Concept gesehen und jetzt gibt es auch ein super schlankes Handy.

Das Tecno Slim hat ein wirklich schlankes Profil und fühlt sich durch seine abgerundeten Kanten noch dünner in der Hand an. Es gibt zwei Versionen – ein 4G-Modell in der Pova-Reihe und ein 5G-Modell in der Spark-Reihe.

Trotz seiner Dicke von nur 5,95 mm hat das Tecno Spark Slim eine überraschend große Kapazität: Einen 5.160-mAh-Akku und 45-W-Schnellladung.

Die geringe Dicke dieses Handys wurde durch eine Neugestaltung einiger Kernkomponenten wie Akku, Lautsprecher und Ladeanschluss erreicht, wobei eine Reihe von maßgeschneiderten Komponenten zum Einsatz kamen.

(Image credit: Tecno)

Die Rückseite des Handys besteht aus Fiberglas, das stabiler als andere Verbundwerkstoffe, aber dünner ist. Der gekrümmte AMOLED-Bildschirm wird durch Gorilla Glass 7i geschützt und hat eine IP64-Zertifizierung.

Das Display ist 6,7 Zoll groß, mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und 1,5k-Auflösung. Die abgerundeten Kanten – die früher bei Samsung-Geräten weit verbreitet waren – wirken im Vergleich zum heutigen Trend der kantigen Designs etwas retro, aber sehen schick aus.

Das 4G-Modell (5,93 mm dick) wird von einem MediaTek Helio G200 angetrieben, während das 5G-Modell dank der Dimensity 6400-Plattform mehr Leistung bietet.

Das Handy wird mit Android 15 und der HiOS-Benutzeroberfläche auf den Markt kommen. Obwohl Tecno angibt, dass es ab September erhältlich sein wird, gibt es kaum Informationen darüber, wo du es kaufen kannst oder wie viel es kosten wird.

Das iPhone 17 Air von Apple wird schon seit einiger Zeit heiß diskutiert. Es wird erwartet, dass das schlanke Gerät eine einzelne Kamera haben wird, dafür aber eine erstklassige Verarbeitung und einen hohen Preis. Wie immer bei Apple ist sehr wenig über das Gerät bekannt, auch nicht, ob es tatsächlich angekündigt wird.

Wir werden nächste Woche über das Awe Dropping-Event berichten, um das herauszufinden.