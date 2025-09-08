Diese 5 Dinge sind auf meiner Wunschliste für das iPhone 17 Air

Das nächste iPhone-Event steht in einer Woche an, und die Gerüchte um das iPhone Air halten sich hartnäckig – inzwischen scheint es fast sicher. Wie genau das Handy aussehen wird und welche Features es bekommt, ist allerdings noch offen.

Ich vermute, dass das Handy unter den Pro-Versionen angesiedelt ist und daher etwas weniger Features hat. Hoffentlich kann es trotzdem mit dem iPhone 17 mithalten oder es sogar übertreffen. Aber dann stellt sich natürlich die Frage: Wie viel ist für ein Handy, das vor allem dünner ist, eigentlich angemessen?

Mit ein bisschen Erfahrung, wie Apple seine Updates handhabt, und etwas Inspiration vom superdünnen Samsung Galaxy Edge habe ich fünf Kriterien zusammengestellt, die ich mir fürs iPhone Air wünsche.

(Image credit: Rik Henderson / Future)

1. ProMotion-Display

ProMotion ist Apples adaptive Bildwiederholrate, die bei Bedarf bis zu 120 Hz liefert und für die Bildschirmsperre auf 1 Hz heruntergeht. Frühere Pro-Modelle hatten das Feature, das Standard-iPhone 16 aber nicht. Wie es beim iPhone 17 ausschaut, ist leider noch unklar.

Idealerweise hätten in diesem Jahr alle vier (oder fünf) iPhones ProMotion, aber es wäre echt schade, wenn das Air-Modell ohne auf den Markt kommen würde. ProMotion macht auch das Always-on-Display möglich, eine Funktion, auf die ich bei jedem neuen Gerät wirklich ungern verzichten würde.

(Image credit: Apple)

2. 50MP-Kameras

Ich hoffe insgeheim, dass die iPhone 17 Pro-Modelle die aktuellen 48‑MP-Haupt- und Ultraweitkameras noch übertreffen und dass das Air nicht wieder auf 12 MP zurückfällt. Ich vermute zwar, dass es keine Telekamera haben wird, aber dieselben beiden 48‑MP-Kameras wie beim iPhone 16 Pro wären ideal.

3. Ein ganztägiger Akku

Ein dünneres Handy hat zwangsläufig eine kürzere Akkulaufzeit als ein dickeres – das liegt in der Natur der Dinge. Ich hoffe nur, dass der Unterschied nicht allzu groß ist. Das iPhone 16 vom letzten Jahr mit seinen 22 Stunden Videowiedergabe und 80 Stunden Audio ist ein solider Maßstab. Damit kommt man gut über den Tag, solange man nicht den ganzen Tag am Gamen ist.

Vielleicht könnte ein reduzierter Funktionsumfang, zum Beispiel ohne ProMotion und Always-on-Display, die Akkulaufzeit verlängern – aber genau auf diese Features möchte ich nicht verzichten. Ich bin gespannt, wie Apple das löst.

(Image credit: Apple)

4. Großartige Farboptionen

Das Samsung Galaxy Edge gibt es in drei Farben: Silber, Schwarz und ein sanftes Blau. Beim iPhone Air würde ich mir eine größere Farbauswahl wünschen – ähnlich wie wir es beim iMac oder damals beim iPhone 5c gesehen haben.

Ich vermute, dass wir beim Air, wie bei den Pro-Modellen, eher gedeckte Farben sehen werden. Bei so einem dünnen Handy wird man es aber wahrscheinlich auch öfter ohne Hülle nutzen – also her mit den Farben!

(Image credit: Apple)

5. Kleine Bildschirmgröße

Selbst ein superdünnes Air bringt nichts, wenn der Bildschirm 6,9 Zoll misst und damit kaum in die Tasche passt. Ich hoffe deshalb auf maximal 6,1 Zoll, wie beim iPhone 16. Noch schöner wäre eine Rückkehr zu den 5,3 Zoll des iPhone 13 mini, aber das ist sehr unwahrscheinlich.