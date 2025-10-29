Das Samsung Galaxy Z Fold 8 könnte ein bahnbrechendes Akku-Upgrade bekommen

Kurze Zusammenfassung Das nächste Samsung Galaxy Foldable könnte die bisherigen Akkulaufzeiten übertreffen. Das geht aus einem neuen Bericht aus Korea hervor, der nahelegt, dass das Z Fold 8 die 5.000mAh-Grenze überschreiten könnte.

Als das Samsung Galaxy Z Fold 7 Anfang dieses Jahres auf den Markt kam, waren viele zutiefst beeindruckt. Die koreanische Marke ist schon länger im Foldable-Segment aktiv, doch erst dieses Modell brachte den Formfaktor auf Augenhöhe mit der Konkurrenz.

Dennoch ist nicht alles reibungslos verlaufen. Dieses Gerät mag schlanker gewesen sein als seine Vorgänger, aber es konnte die Akkuspezifikationen dieser Geräte auch nicht verbessern. Die 4.400mAh-Einheit in diesem Gerät ist Lichtjahre hinter Konkurrenten wie dem Honor Magic V5.

Dennoch könnte sich das beim nächsten Mal ändern. Laut einer koreanischen Publikation namens Dealsite könnte das Z Fold 8 einen Akku mit mehr als 5.000mAh enthalten. Das wäre ein gewaltiger Wandel für die Marke, die bekanntlich äußerst konservativ in Bezug auf Akkus war.

Wie das genau erreicht wird, ist unklar, aber es ist sicherlich eine aufregende Aussicht. Die Akkukapazität ist einer der größten Kritikpunkte, die viele Nutzer*innen an diesem Modell hatten, sodass Verbesserungen in diesem Bereich die Stellung der Marke festigen werden.

Es könnte auch zu keinem besseren Zeitpunkt geschehen. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass das lang erwartete iPhone Fold von Apple nächstes Jahr erscheinen wird, was dem Markt eine starke Konkurrenz hinzufügen wird.

Der Bericht legt nahe, dass nicht nur die Akkukapazität verbessert wird. Es wird gesagt, dass der S Pen, der beim Z Fold 7 weggelassen wurde, zurückkehren soll.

Persönlich bin ich nicht überzeugt, dass beide Punkte tatsächlich umgesetzt werden. Zwar wäre es ein tolles Gerät, das man auf den Markt kommen sehen würde, doch die interne Kapazität, die nötig wäre, um beide Features zu integrieren, scheint nach allem, was wir wissen, nicht wirklich machbar.

Da diese Geräte meist gegen Ende des Sommers vorgestellt werden, bleibt uns aber noch genug Zeit, um zu sehen, wozu Samsung wirklich in der Lage ist.