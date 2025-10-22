Das iPhone Fold könnte beweisen, dass Größe nicht alles ist

Nach einem beeindruckenden Start der iPhone 17-Reihe in diesem Jahr sieht es bei Apple gerade richtig gut aus. Die Marke ist auf Hochkurs, da das neue iPhone Air dank seiner schlanken Form ebenfalls Schlagzeilen macht.

Das wird voraussichtlich auch im nächsten Jahr so weitergehen. Das lang erwartete iPhone Fold soll im Herbst auf den Markt kommen und wird den ersten Vorstoß der Marke in die Welt der faltbaren Handys markieren.

Nun gibt uns ein neuer Bericht einige zusätzliche Informationen über das Gerät. Dieser stammt von der koreanischen Seite The Elec, die eine ziemlich angesehene Quelle für hochkarätige Tech-Leaks ist.

Wir bekommen konkrete Details über die Größe des Displays im Gerät. Laut dem Bericht soll das Gerät ein 7,58-Zoll-Display im Inneren und ein 5,38-Zoll-Display außen haben.

Wenn du denkst, dass das klein klingt, liegst du nicht falsch. Das Samsung Galaxy Z Fold 7 verfügt über ein 8-Zoll-Display im Inneren und ein 6,5-Zoll-Display außen, während das Honor Magic V5 in beiden Richtungen nur um Hundertstel eines Zolls kleiner ist.

(Image credit: Future / Britta O'Boyle)

Ob Apples Entscheidung aus der Notwendigkeit geboren ist oder eine bewusste Entscheidung darstellt, bleibt abzuwarten. Diese Messung ist in etwa vergleichbar mit der von den alten iPhone Mini-Geräten, die für die Marke nicht gerade ein durchschlagender Erfolg waren.

Der Bericht sagt uns auch, dass das erwartete Produktionsvolumen für das Fold sehr, sehr niedrig ist. Die Formulierung ist etwas umständlich, aber die Schätzung ist, dass bis zu 7 Millionen Handys im Jahr 2026 produziert werden könnten, mit bis zu dem Doppelten im folgenden Jahr. Und obwohl das viel klingt, werden die Gesamtverkäufe der aktuellen iPhone 17-Reihe voraussichtlich 94 Millionen erreichen, also ist es wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein.

Das sollte allerdings nicht allzu überraschend kommen. Das aktuelle iPhone Air hat sicherlich die Aufmerksamkeit der Fans erregt, aber es scheint bisher nicht viel mehr bewirkt zu haben. Die Verkäufe sind immer noch ziemlich niedrig – und das ist ein Gerät, das traditioneller ist als ein faltbares Gerät.