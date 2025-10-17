Dein Google Pixel hat gerade das Kamera-Update bekommen, auf das du gewartet hast

Kurze Zusammenfassung Ältere Pixel-Smartphones bekommen ein Kamera-Update, das die Material-3-Expressive-Designsprache in die App bringt. Außerdem erhalten sie die Funktion „FPS optimieren“, die ursprünglich auf dem Pixel 10 eingeführt wurde.

Eines der spannenden Dinge an Android ist, dass sich viele Teile des Systems aktualisieren lassen, sobald neue Software bereitsteht. Auch wenn Android 16 und das Material 3 Expressive-Update bereits veröffentlicht sind, bringt Google weiterhin neue Features auf seine Pixel-Smartphones.

Die Kamera-App auf dem Pixel 10 sieht dabei etwas anders aus: sie wurde mit Elementen des Material 3 Expressive-Designs überarbeitet. Ziel ist es, die Navigation in den Einstellungen zu vereinfachen und jede Auswahl visuell klarer hervorzuheben.

Das führt zu einer Änderung bei den Auslöserknöpfen sowie den flankierenden Vorschau- und Kamerawechsel-Icons. Alles wirkt dadurch moderner und etwas markanter.

Bei den restlichen Steuerungen ist das ausgewählte Element jetzt abgerundet, während die nicht ausgewählten weiterhin eckig bleiben. Im Vergleich von alt zu neu fällt außerdem auf, dass sich die Symbole deutlicher vom Hintergrund abheben.

Die gute Nachricht: Diese Kamera-Version wird jetzt als Camera 10.1 auch auf andere Pixel-Modelle ausgerollt. Das Update kommt über den Play Store. Wenn es für dein Gerät verfügbar ist, bekommst du eine Benachrichtigung auf dem Display, sobald du die Kamera öffnest.

Laut einem Bericht von 9to5Google war das Update auf meinem Pixel 9 Pro XL in Großbritannien noch nicht verfügbar, was darauf hindeutet, dass es sich um einen gestaffelten, regionalen Rollout handelt. Manche Nutzer*innen müssen sich also vielleicht noch ein paar Tage gedulden.

Welche neuen Funktionen kommen auf ältere Pixel-Kameras?

Während der Großteil des Updates vor allem optische Änderungen bringt, gibt es auch ein paar neue Funktionen in der aktuellen Softwareversion. Eine davon ist die Option „FPS optimieren“.

Damit kann die Kamera dynamisch zwischen 30 und 60 fps wechseln – je nach Aufnahmebedingungen. 60 fps eignen sich besonders für schnelle Bewegungen, weil das Bild flüssiger bleibt und Videos insgesamt sauberer wirken. Die Funktion wurde ursprünglich mit dem Pixel 10 eingeführt, ist jetzt aber auch für das Pixel 8 Pro und die Pixel 9-Modelle verfügbar.

Für ältere Geräte gibt es also kleinere Anpassungen. Der Fokus liegt aber klar auf dem neuen Design und darauf, dass die Google-Kamera jetzt besser zur aktualisierten Oberfläche von Android und den anderen Google-Apps passt.