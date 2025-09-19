Der klassische BlackBerry ist zurück von den Toten – aber aus unerwarteter Quelle

Kurze Zusammenfassung Zinwa Technologies möchte mit seinem neuesten Android-Smartphone – dem Zinwa Q27 – den Geist von BlackBerry wieder aufleben lassen. Das Gerät wird mit einem MediaTek-Prozessor laufen, über eine vollständige QWERTY-Tastatur verfügen und voraussichtlich im Mai 2026 auf den Markt kommen.

Schon ewig ist’s her, dass wir ein echtes BlackBerry in der Hand hatten. Früher war das mal das Smartphone für unzählige Leute – vor allem für Business-Menschen – und heute ist es nur noch eine verblasste Erinnerung. Das letzte Modell, das BlackBerry selbst rausgebracht hat, war das BlackBerry Key2 LE von 2018.

Aber keine Sorge, wir erzählen dir hier nicht, dass BlackBerry selbst ein Comeback startet – das Kapitel ist wohl endgültig durch. Stattdessen gibt’s bald ein neues Smartphone mit echter Tastatur, das sich wohl mehr als nur ein bisschen vom BlackBerry-Vorbild inspirieren ließ.

(Image credit: jackshowerwalls / Reddit)

Was ist das Zinwa Q27?

Wir haben über die Marke schon im Juni geschrieben, als sie plante, ältere BlackBerry-Geräte mit moderner Technik aufzurüsten. Jetzt geht Zinwa Technologies einen Schritt weiter und bringt ein eigenes Android-Handy raus – mit richtigem Old-School-BlackBerry-Feeling.

Das Zinwa Q27 (via Techradar) sieht den alten BlackBerrys, in die viele von uns früher verliebt waren, ziemlich ähnlich – vor allem auf den Bildern, die Reddit-User jackshowerwalls geteilt hat.

Das neue Smartphone soll ein 3,92-Zoll-Display mit 1.080 × 1.240 Pixeln und einem 31:27-Seitenverhältnis haben. Viel wichtiger: Unter dem vergleichsweise kleinen Display sitzt eine echte physische QWERTY-Tastatur.

Im Inneren hat es einen MediaTek Dimensity 7300 Prozessor, dazu kommt eine MediaTek NPU 655, was laut Techradar darauf hindeutet, dass AI-Tasks eine Rolle spielen werden. Es gibt 12 GB RAM (LPDDR5) und 256 GB Speicher – also solide Specs.

Außerdem wird eine microSD-Karte unterstützt, was heutzutage eher selten ist, und eSIM ist ebenfalls an Bord. Anders als beim neuen Apple iPhone Air gibt es zudem einen klassischen Nano-SIM-Slot.

Das Zinwa Q27 läuft auf Android 16, ist also auch von der Software her aktuell.

Einziger Wermutstropfen: Neben dem Preis, den wir noch nicht kennen, wird das Gerät voraussichtlich erst ab Mai 2026 in Serie gehen. Wenn du aber auf ein BlackBerry-Feeling mit moderner Technik stehst, könnte sich das Warten lohnen.