Es könnte sein, dass Apple und Samsung jetzt anfangen, sich über Retro-Gaming-Geräte Sorgen zu machen

Kurze Zusammenfassung Ayaneo plant, seine Erfahrung in Android-betriebenen Gaming-Handhelds zu nutzen, um sein erstes Smartphone zu entwickeln. Es hat einen Teaser-Trailer für das Ayaneo Phone veröffentlicht und behauptet, dass es die Seele eines Handhelds im Körper eines mobilen Gerätes haben wird.

Wenn es um Retro-Gaming-Handhelds geht, steht Ayaneo wohl an der Spitze. Seine Geräte kosten in der Regel mehr als die der Konkurrenz, haben aber auch einen sehr hohen Standard.

Die Marke hat sich in letzter Zeit etwas diversifiziert und auch Mini-PCs und erschwinglichere Geräte (wie das Konkr Pocket Fit) auf den Markt gebracht. Aber ihr neuestes Produkt wird ein Schritt in eine andere Richtung sein. Falls es gelingen sollte, die übliche Premium-Qualität zu erreichen, dann wird das auf jeden Fall interessant werden.

Das Ayaneo Phone wird das erste Smartphone der Marke sein, und obwohl wir bereits über die Möglichkeit berichtet haben, gibt uns ein neues Teaser-Video einen ersten Blick auf das Gerät.

Viel mehr wurde darüber bisher nicht verraten, aber Ayaneo behauptet, dass es die „Handheld-Seele“ in sein erstes Android-Telefon einfließen lässt. Wie zuvor gesagt, wird dies durch ein Schiebeelement, wie einen Controller erreicht. Dieser wird beim horizontalen Halten von unten herausgeschoben (ähnlich wie der T-Mobile Sidekick von früher).

Um ehrlich zu sein, sieht das endgültige Design, obwohl wir es nur von hinten sehen, nicht wirklich danach aus – es sieht größtenteils wie ein Standardtelefon aus. Ayaneo sagte jedoch bereits im Juli, dass „magic lies in the slide“ (der Zauber liegt im Schieben). Und es ist unwahrscheinlich, dass es die Idee in nur wenigen Monaten vollständig verworfen hat.

Es wurde auch behauptet, dass „der Moment, in dem du es in die Hand nimmst, du den Unterschied spüren wirst“, also muss mehr dahinterstecken, als wir in den Teaser-Clips sehen können.

AYANEO’s first mobile phone is coming - YouTube Watch On

Da ich Ayaneo ziemlich gut kenne und bereits stolzer Besitzer seines Android-betriebenen Pocket Evo-Handhelds bin, habe ich bemerkt, dass die beiden Tasten auf der linken Seite (oben und unten) symmetrisch zu sein scheinen. Es sieht so aus, als könnten sie daher L1- und R1-Tasten sein, wenn das Gerät im Querformat ist.

Auch das Ayaneo-Logo scheint so platziert zu sein, dass es in diesem Aspekt besser aussieht.

Wir werden hoffentlich bald mehr erfahren. Die chinesische Firma ist nicht dafür bekannt, Dinge lange für sich zu behalten. Tatsächlich wäre ich überrascht, wenn sie nicht noch vor Jahresende eine Vorbestellkampagne auf Kickstarter gestartet hat. Das ist der Trend, dem sie bei ihren anderen Geräten folgt (ich habe persönlich das Pocket Air Mini bestellt).

Und so ist das Ayaneo Phone eines, auf das man achten sollte – besonders da es dem RedMagic 11 Pro auf den Markt folgen wird. Es wird interessant sein zu sehen, ob dies der Anstoß sein kann, den Gaming-Telefone seit einiger Zeit brauchen.