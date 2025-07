Ein neues Galaxy 'Ultra' ist da: Samsung Z Fold 7 ist das faltbare Upgrade, auf das wir gewartet haben

Es gab endlose Gerüchte über ein völlig neues 'Z Fold Ultra' faltbares Gerät von Samsung. Doch jetzt, da Samsung bei seinem Galaxy Unpacked-Event im Sommer 2025 – das in Brooklyn, New York, stattfand und bei dem T3 anwesend war – seine Karten auf den Tisch gelegt hat, können wir alles über das neue Gerät enthüllen.

Das Galaxy Z Fold 7 ist, für alle praktischen Zwecke, das neueste und beste faltbare Telefon im Aufgebot des koreanischen Riesen. Es mag nicht Ultra im Namen sein, wie weithin erwartet wurde, aber es ist sehr wohl Ultra in der Spezifikation – es bringt ein viel dünneres und spektakuläreres faltbares Gerät auf den Markt im Vergleich zu seinem Z Fold 6 Vorgänger.

Samsungs Position zu buchartigen Faltgeräten ist ähnlich wie bei vielen anderen Herstellern – wie Google, Honor, Oppo und mehr – die ein schmaleres Frontdisplay bieten, wobei der Schwerpunkt auf dem Innenraum und dem größeren Bildschirm liegt. Das Z Fold 7 zeigt jedoch Fortschritte mit einem Kinoformat-Verhältnis von 21:9 für sein jetzt 6,5-Zoll-Außendisplay (im Vergleich zu 6,3 Zoll bei seinem Vorgänger).

Aber das eigentliche Verkaufsargument des Galaxy Z Fold 7 ist eindeutig sein neuer, viel schlankerer Entwurf, mit nur 4,2 mm entfaltet. Abgesehen von den Kosten war dies ansonsten eines der Ärgernisse für faltbare Telefone unter potenziellen Nutzern, also zeigt Samsung seine Forschungs- und Entwicklungskraft in diesem neuesten faltbaren Gerät.

Es kann nicht behaupten, das dünnste aller Zeiten zu sein – Honor sprang vor dem Unpacked-Launch vor, um sich diese rechtzeitige Auszeichnung zu sichern – aber es ist ein beeindruckender Fortschritt, der das Spiel des Z Fold 7 völlig verändert.

Z Fold 7: Dünn, aber mächtig

(Image credit: Samsung)

Zum Kontext: Die 4,2 mm Messung des entfalten Z Fold 7 ist nur 0,1 mm weniger als das Honor Magic V5, also sprechen wir von einem minimalen Unterschied, wenn überhaupt, und sicherlich nicht genug, um es in der Hand zu bemerken. Der große Vergleich ist wirklich im Vergleich zum vorherigen Z Fold 6, das ein viel klobigeres 5,6 mm war.

Nichtsdestotrotz, trotz dieser erheblichen Schrumpfung, ist das Z Fold 7, genau wie sein Tandem-Z Flip 7-Launch-Partner, in jeder Hinsicht das Flaggschiff. Es setzt erneut auf den neuesten Qualcomm Snapdragon 8 Elite-Chipsatz, in seiner 'For Galaxy'-Version, was bedeutet, dass er übertaktet und extra leistungsstark ist. Es gibt keine Abschwächung der Prozessorkerne, wie beim Oppo Find N5, was bedeutet, dass dies die vollwertige und echte Sache ist. Es hat standardmäßig 12 GB RAM, obwohl die 16 GB RAM Variante auf die 1 TB Speicher-Version beschränkt ist – also hoffen wir, dass Samsung dieses Jahr die 'Doppel-Speicher-Promotion' zurückbringt (was bedeutet, dass ein 512 GB Kauf Ihnen ein 1 TB Modell kostenlos einbringt).

Wie hat es Samsung also geschafft, das Design des Z Fold 7 so stark zu transformieren? Das verbesserte Wassertropfen-Scharnierdesign, genannt Armor FlexHinge, wurde neu konstruiert. Das darin enthaltene Display ist dünner, aber robuster, unterstützt von einem Titan-Gitter der Klasse 4 für Steifigkeit. Das einzige, was dicker ist, ist das ultradünne Glas (UTG), das um 50 % dicker ist, um einen verbesserten Kratzschutz zu bieten.

Ist das Z Fold 7 das Upgrade, auf das wir gewartet haben?

(Image credit: Samsung)

Es wird zweifellos laufende Debatten über das Außendisplay des Z Fold 7 geben, das mit einem 21:9-Seitenverhältnis Sonys cineastischen Xperia-Handy-Stil ähnelt, im Gegensatz zur Norm anderer Angebote auf dem Markt.

Aber ein etwas schmaleres Frontdisplay macht Sinn, da, wenn Sie es brauchen, das Innendisplay für Sie bereit und wartend ist. Diesmal ist es 8 Zoll über die Diagonale, ähnlich wie Googles Pixel 9 Pro Fold, also nicht das gemunkelte 8,2-Zoll-Megalith, das erwartet wurde (alles Teil der Ultra-Gerüchte, letztendlich).

Als Teil des neuen Designs bringen die aktualisierten Z Fold 7-Kameras auch einige willkommene Anpassungen. Die Hauptkamera ist ein 200-Megapixel-Angebot, ähnlich wie das Galaxy S25 Ultra, aber die Einheit wurde neu gestaltet, um den insgesamt schlankeren Aufbau des Handys zu ermöglichen.

Es gibt zwei weitere Kameras auf der Rückseite: eine 12 MP Ultraweitwinkel und 10 MP 3x optischer Zoom, was diesem faltbaren Gerät mehr Reichweite als vielen seiner Konkurrenten verleiht. Es ist nicht ganz auf dem Niveau des S25 Ultra, wie gemunkelt, während die Innenkameras 10 MP unter-Display-Angebote sind.

Das Gerät wird mit Googles Android 16 mit Samsungs neuester One UI 8 gestartet – und es gibt 7 Jahre Software- und Sicherheitsupdates – dieses neueste Software-Setup bringt Samsung Galaxy AI in den Vordergrund, mit seinem üblichen Suite von Such-, Foto- und anderen Verbesserungen.

Das Samsung Galaxy Z Fold 7 wird in Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black und exklusiven Samsung.com Mint-Versionen erhältlich sein, beginnend bei £1799 ($1999/€2099). Hoffentlich gibt es vor dem Verkaufsstart später in diesem Monat Vorbestellungsaktionen, um mehr Speicher 'kostenlos' zu liefern.

Galaxy Z Fold 7: Dünn ist der Gewinn

(Image credit: Samsung)

Auch wenn das Samsung Galaxy Z Fold 7 vielleicht nicht das 'Ultra' ist, das wir erwartet haben, zumindest dem Namen nach, zeigen seine neu gestaltete Form und viele seiner verbesserten Spezifikationen, warum es das 'Ultra faltbare' in Samsungs Aufstellung ist – und, ganz möglicherweise, von jedem faltbaren Telefon auf dem Markt oder das dieses Jahr auf den Markt kommen wird.

Es gibt hier auch einen weiteren Punkt zu machen: Im Gegensatz zum S25 Ultra, das den S Pen-Stift unterstützt, bietet das Z Fold 7 keine S Pen-Unterstützung. Das liegt daran, dass der Digitizer für diese Generation entfernt wurde, um Platz zu sparen, sodass es widersprüchlich erscheinen mag, dieses faltbare Gerät als Ultra zu bezeichnen. Stattdessen ist dünn hier der Gewinn.