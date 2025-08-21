Endlich bringt Samsung seine Android-Gaming-Revolution nach Deutschland

Kurze Zusammenfassung Samsung Cloud Gaming, das 2024 in Nordamerika gestartet ist, kommt jetzt nach Großbritannien und Deutschland. Das Feature startet Samsungs Gaming Hub über den Galaxy Store und ermöglicht es dir, Top-Titel direkt aus der Cloud zu zocken – ganz ohne Download.

Wir stecken mitten in der Gamescom – der Gaming-Messe in Köln – und viele Marken nutzen sie, um ihre neuesten Produkte vorzustellen.

Neben der neuen XBOX-Handheld-Konsole, die ich vor Ort testen konnte, habe ich ein Switch Zubehör gesehen, dass die Konsole in einen Retro-Spielautomaten verwandelt – und noch weitere Geheimnisse hinter verschlossenen Türen entdeckt, über die ich noch nicht sprechen darf.

Aber es geht nicht nur um PC- und Konsolen-Ankündigungen: Samsung nutzt die Gelegenheit, um seine neueste Android-Gaming-Revelation anzukündigen, die endlich, passend zur Gamescom, nach Deutschland (und Großbritannien) kommt.

Samsung Cloud Gaming, das 2024 in Nordamerika gestartet ist und über den Gaming Hub im Galaxy Store auf Samsungs Smartphones verfügbar ist, erlaubt es dir, die angesagtesten Spiele direkt aus der Cloud zu zocken – ganz ohne Download.

(Image credit: Samsung)

Samsung arbeitet direkt mit Publishern zusammen, sodass du Spiele nicht erst herunterladen, installieren, Berechtigungen erteilen oder dich einloggen musst – all die Hürden, die Mobile Games sonst ausbremsen können. Das geht über das hinaus, was viele andere top Android Phones bieten.

Der Samsung Gaming Hub bekommt ein frisches Design und wird so zur zentralen Anlaufstelle für alle Games auf Galaxy-Geräten. Aber das ist noch nicht alles: Ende 2025 will Samsung noch mehr Möglichkeiten zum Entdecken von Spielen bieten – inklusive neuer Features, die den Mobile Gaming Hub intuitiver, vernetzter und sozialer machen als je zuvor.

Ich konnte auf der Gamescom eine kurze Demo sehen, in der der Gaming Hub klar zeigt, welche Spiele cloudfähig sind – über einen eigenen Tab (und Android-Icons bekommen zusätzlich ein Badge zur Info).

Du kannst die Spiele natürlich weiterhin herunterladen, das Ziel von Cloud Gaming ist aber, den ganzen Aufwand beim Einstieg in neue Casual Games zu umgehen. Für Samsung Galaxy-Nutzer*innen wird es jetzt einfacher denn je.