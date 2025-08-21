Verwandle deine Switch 2 in einen Mini-Spielautomaten im Arcade-Look!

Ah, Gamescom. Eine Messe, die es so kein zweites Mal gibt (jetzt, wo die E3 in Los Angeles Geschichte ist). Gamer*innen strömen massenhaft in die Kölner Messehallen, um kommende Spiele-Highlights aus nächster Nähe auszuprobieren.

Und klar, die großen Knaller – wie meine Vorschau auf die neue Xbox-Handheld-Konsole – ziehen die meiste Aufmerksamkeit auf sich. Aber gerade die weniger beachteten Produkte heben die Show auf ein ganz neues Level. Ach ja – und natürlich all die Cosplayer.

Ein Beispiel gefällig? Dieses Zubehör für die Nintendo Switch 2. Es heißt Mini Arcade Pro, kommt von iMP Tech – und verwandelt deine Nintendo-Konsole buchstäblich in einen kleinen Spielautomaten.

Die Buttons sind wie beim Nintendo Pro Controller belegt, dazu gibt’s einen physischen Schalter, mit dem du festlegst, ob der Stick des Mini Arcade Pro als Steuerkreuz (DP), linker Stick (LS) oder rechter Stick (RS) fungiert.

Also habe ich direkt die Nintendo 64 – Nintendo Classics gestartet, wo dich eine ganze Reihe 90er-Jahre-Hits von einer der legendärsten Nintendo-Konsolen erwartet. Wenn du noch weiter in der Zeit zurückgehen willst, gibt’s auch SNES- und NES-Spiele – vielleicht sogar die bessere Hommage an die Hochphase der klassischen Spielautomaten.

Die Konsole selbst passt easy in den Mini Arcade Pro – egal, ob du noch ein ursprüngliches Switch-Modell hast oder schon mit einer Switch 2 unterwegs bist. Auf der neueren Nintendo-Konsole wirkt das Ganze allerdings noch besser, dank des größeren Screens, der das Format des Mini Arcade Pro perfekt ausnutzt.

Die Buttons haben einen satten, knackigen Druckpunkt und vermitteln echtes Arcade-Feeling – genauso wie der rote Joystick. Wie oben erwähnt, lässt sich per Schalter zwischen digitalem und analogem Modus wechseln, ganz nach deinem Geschmack.

Wenn du Retro-Games und Nintendo feierst, ist dieses stylische Zubehör ein echter Gewinn – oder vielleicht sogar das perfekte Geschenk. Laut iMP soll es ungefähr im November erhältlich sein, einen offiziellen Preis gibt es bisher aber noch nicht.