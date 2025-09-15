Nintendo feiert seinen größten Hardware-Flop mit einem Switch-Zubehör aus dem Nichts

Nintendo war in den frühen 90ern unglaublich erfolgreich – das SNES war zur größten Spielekonsole der Welt geworden und der Game Boy schien alles richtig zu machen und wurde in der ersten Hälfte des Jahrzehnts immer beliebter.

Allerdings war der japanische Spiele-Gigant nicht unempfänglich für die eine oder andere verrückte Idee. Wir hatten die Super Scope Lichtpistole/Bazooka, den Game Boy Kamera-Aufsatz, der Fotos von geliebten Menschen machte, die aussahen, als wären sie aus Lego und sogar davor schon den Power Glove (schaut ihn euch an). Dann gab es den Virtual Boy.

(Image credit: Nintendo)

In der Hoffnung, den sehr frühen VR-Trend auszunutzen, war der Virtual Boy eine Konsole, die 3D-Gameplay durch ein auf einem Ständer montiertes stereoskopisches Headset bot. Man lehnte sich nach vorne und legte das Gesicht an das Visier, um zu spielen.

Virtual Boy – Nintendo Classics – Nintendo Direct 9.12.2025 - YouTube Watch On

Die Spiele wurden in Rot auf Schwarz präsentiert, aber die 3D-Bilder waren akzeptabel – ich weiß das, weil ich eine sehr frühe Demo nach seiner Einführung auf der CES 1995 hatte. Er scheiterte natürlich und es wurden nur eine Handvoll Spiele dafür produziert.

Und abgesehen von der Retro-Gaming-Szene hat seitdem kaum jemand darüber gesprochen.

Nun, bis jetzt. Nintendo hat gerade angekündigt, dass die Virtual Boy-Emulation zu Nintendo Switch Online kommt und ein paar Switch-Zubehörteile dafür gemacht wurden.

(Image credit: Nintendo)

Zuerst wird etwas veröffentlicht, dass dem voll funktionsfähigen Virtual Boy ähnelt (und schon bald vorbestellbar sein wird). Man steckt einfach seine Switch oder Switch 2 hinein und los geht's.

Aber wenn man nicht ganz einsteigen möchte, wird es auch eine Version geben, die mehr wie das Labo VR-Headset von vor ein paar Jahren aussieht. Es besteht aus Karton mit Linsen und funktioniert ebenfalls mit einer Nintendo Switch oder Switch 2.

Man wird seine vorhandenen Joy-Cons oder einen Controller zum Spielen verwenden.

Eines der beiden Zubehörteile wird benötigt, um die 14 Spiele zu spielen, die als Virtual Boy – Nintendo Classics Download für alle Nintendo Switch Online + Expansion Pack-Mitglieder kommen. Dies wird ab dem 17. Februar nächsten Jahres gestartet.

Die Spiele werden Mario's Tennis, Galactic Pinball und Teleroboxer umfassen.

(Image credit: Nintendo)

Als Retro-Gaming-Fan (und jemand, der sich an das Original erinnert) ist es für mich ein großartiger Schritt, den Virtual Boy zur Switch und Switch 2 hinzuzufügen. Ich bin mir nicht sicher, wie sich jemand unter 30 darüber fühlt.

Trotzdem, angesichts der wenigen, die beim ersten Mal verkauft wurden, könnte dies das erste Mal sein, dass viele Nintendos wohl größten Misserfolg in Aktion sehen werden. Jung oder alt.