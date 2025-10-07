Vergesst verrückte Editionen, endlich bekommen wir einen PS5 DualSense V3 – mit einem großen neuen Feature

Kurze Zusammenfassung Ein neuer DualSense-Controller soll Berichten zufolge momentan entwickelt werden, wobei ein bekannter Leaker behauptet, dass das neueste Modell über einen herausnehmbaren Akku verfügen wird. Er soll auch eine stromsparendere PS5 Pro-Überarbeitung inne haben, heißt es.

Sony plant Berichten zufolge, eine überarbeitete Version seines DualSense-Controllers, die mit einem optimierten PS5 Pro-Modell auf den Markt gebracht werden sollte.

Wir bekommen oft speziell gestaltete, limitierte DualSense-Modelle, wie die God of War-Variante, die während der jetzigen Situation vorgestellt wurde, aber technisch identisch mit dem ersten DualSense sind, der vor fünf Jahren mit der PS5 erschien.

Die neue Version, die angeblich intern als DualSense V3 bekannt ist, wird ein großes neues Feature haben, von dem alle PS5-Besitzer*innen profitieren könnten.

Die polnische Spiele-Website PPE.pl (via VGC) behauptet, dass das neue Modell mit einem herausnehmbaren und austauschbaren Akku ausgestattet sein wird.

Sie benennt Graczdari als Quelle, wobei der Leaker so weit eine gute Erfolgsbilanz bei PlayStation-Details aufweist. Sie waren die Ersten, die enthüllten, dass Microsoft Flight Simulator 2024 auf die PS5 kommt, noch vor der offiziellen Ankündigung. Und sie sagten, dass eine Box-Version von Oblivion Remastered erscheinen würde – wiederum vor der Bestätigung.

Während es nur wenige weitere Details zum neuen Controller gibt, wird angenommen, dass die Konstruktion des DualSense so designt sein wird, dass es einfacher sein wird, an den wiederaufladbaren Akku im Inneren zu gelangen, anstatt den Akku heiß austauschbar zu machen.

Dies wird dem Gerät helfen, die EU-Batterieverordnung zu erfüllen, die im Februar 2027 in Kraft tritt. Alle neuen batteriebetriebenen Produkte, die ab diesem Datum in EU-Ländern verkauft werden, müssen Batterien haben, die von Benutzer*innen ausgetauscht werden können – nicht nur von einem Reparaturspezialisten.

Es scheint, dass Sony, sozusagen, dem Spiel voraus sein möchte. Es wird angenommen, dass die neuen DualSense- und PS5 Pro-Modelle ab November erhältlich sein werden.

Was die PS5 Pro betrifft, wird sie wahrscheinlich nur geringfügig angepasst, um weniger energiehungrig zu sein – eine weitere Initiative zur Einhaltung der bevorstehenden Vorschriften.