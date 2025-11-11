Das PlayStation Portal hat endlich das Multi-Game-Upgrade bekommen, auf das alle gewartet haben

Kerstin Findeisen
Kurze Zusammenfassung
Das PlayStation Portal hat gerade sein größtes Update seit einem Jahr bekommen.
PS Plus Premium-Mitglieder können jetzt ihre eigenen Spiele über Sonys Cloud-Gaming-Service auf dem PS5-Handheld spielen.
Ich bin ein großer Fan des PlayStation Portal – Sonys Gaming-Handheld, mit dem du deine PS5-Spiele per Remote Play streamen kannst. Im Vergleich zu anderen mobilen Konsolen war er bisher allerdings etwas eingeschränkt in seinen Features.
Der Gaming-Riese hatte zwar letztes Jahr ein großes Update veröffentlicht, mit dem PS-Plus-Mitglieder Spiele über die Cloud streamen konnten, doch in der Beta-Phase war die Auswahl an unterstützten Titeln noch begrenzt.
Das hat sich jetzt komplett geändert: Das Cloud-Gaming-Feature ist offiziell gestartet und erlaubt es dir nun, nicht nur Spiele aus dem Game- und Classics-Katalog zu streamen, sondern auch Titel, die du selbst besitzt.
Sony gibt an, dass inzwischen Tausende Spiele für das Remote-Streaming verfügbar sind. Wenn du eines davon besitzt, kannst du es direkt auf dein PlayStation Portal streamen – ganz ohne Verbindung zu deiner PS5 oder PS5 Pro.
Zur Auswahl gehören unter anderem Astro Bot, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth und Ghost of Yōtei. Zusätzlich kommen ständig neue Titel, die laufend ergänzt werden. Da du nicht auf dein Heimnetzwerk angewiesen bist, wenn du unterwegs streamst, ist das Erlebnis auf Reisen meist sogar flüssiger und stabiler.
Das macht das PlayStation Portal deutlich attraktiver und ist zugleich ein weiterer Bonus für PS Plus Premium-Mitglieder, denn das neue Feature ist exklusiv für diese Stufe verfügbar.
Weitere neue PlayStation Portal-Features
Neben dem erweiterten Cloud-Streaming hat das PlayStation Portal auch eine überarbeitete Benutzerinterface bekommen, mit drei neuen Tabs auf dem Homescreen.
Du kannst jetzt Remote Play, Cloud Streaming und die Suchfunktion von einem zentralen Ort aus aufrufen. Früher musste man beim Start jeweils die gewünschte Option wählen.
Der Handheld unterstützt jetzt außerdem 3D-Audio bei ausgewählten Spielen, wenn du kompatible Kopfhörer nutzt. Ein neues Netzwerk-Status-Display zeigt dir deine aktuelle Verbindung an, damit du das beste Spielerlebnis bekommst.
Weitere Extras: Ein neuer In-Game-Store, um direkt auf dem Portal Inhalte zu kaufen, sowie die Möglichkeit, Spieleinladungen an Freund*innen zu senden und zu empfangen, die ebenfalls im Cloud-Streaming-Netzwerk sind.
Das PS Portal Update ist ab sofort verfügbar.
