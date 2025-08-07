Es gibt ein Pixel 10, das möglicherweise nicht so bald kommt, wie Google gehofft hat

Kurze Zusammenfassung Der Launch des Pixel 10 Pro Fold könnte sich verzögern – die Verfügbarkeit wird aktuell erst ab dem 9. Oktober erwartet. Grund dafür sollen laut Berichten „Lieferkettenprobleme“ sein.

Google wird die neue Pixel-10-Serie am 20. August 2025 offiziell vorstellen – doch es scheint nicht alles nach Plan zu laufen: Zwar werden beim Made by Google Event alle Modelle enthüllt, aber mindestens eines davon kommt erst später in den Handel.

Laut WinFuture liegt das an Lieferkettenproblemen: Das Pixel 10 Pro Fold wird demnach erst ab dem 9. Oktober erhältlich sein. Auch die Pixel Watch 4 und die Pixel Buds 2a sollen vom selben Problem betroffen sein.

Die übrigen Modelle – Pixel 10, Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL – sollen dagegen wie geplant ab dem 28. August im Handel stehen. Vorbestellungen starten direkt am Tag des Events.

Größere Preisänderungen sind laut bisherigen Leaks nicht zu erwarten.

Was wird Google am 20. August launchen?

Google hat für das Event im August ein echtes Hardware-Feuerwerk geplant: Neben der neuen Pixel-10-Serie sollen auch eine frische Pixel Watch sowie neue Pixel Buds der A-Serie vorgestellt werden. Außerdem wird spekuliert, dass die Pixel Buds Pro 2 in einer neuen Farbe namens Moonstone erscheinen – passend zum aktuellen Designtrend von Google.

Optisch unterscheidet sich das neue Pixel-Line-up wohl nur minimal von den Pixel 9-Vorgängern, doch unter der Haube soll der neue Tensor G5-Chip für ordentlich Power sorgen. Besonders spannend: Google könnte beim Laden einen großen Schritt machen – und erstmals Qi2 Wireless Charging unterstützen.

Während Apple bereits seit dem iPhone 12 auf MagSafe setzt, ist Android beim Thema magnetisches kabelloses Laden bislang eher zurückhaltend. Der Qi2-Standard würde das ändern – doch bisher nutzt ihn nur ein Android-Smartphone nativ: das HMD Skyline. Sollte Google hier nachziehen, wäre das ein echter Gamechanger für Android.

Auch bei der Software soll sich einiges tun: Mit Gemini im Zentrum will Google neue KI-Features bieten und im AI-Wettrennen die Nase vorn behalten. Wer hingegen auf ein großes Kamera-Upgrade hofft, dürfte enttäuscht werden – bisher deutet nichts auf größere Änderungen an der Hardware hin.

Fast alles ist bereits geleakt, aber jetzt sind’s nur noch wenige Wochen bis zum offiziellen Launch der neuen Pixel-Generation – und wir halten dich natürlich wie immer am Tag des Events auf dem Laufenden.