Es gibt einen Samsung Galaxy S25 Edge und iPhone Air Konkurrenten mit viel besserer Akkulaufzeit.

Kurze Zusammenfassung Motorolas schlankes Telefon könnte Samsung und Apple echt Paroli bieten. Das Gerät wird einen vergleichsweise gigantischen Akku haben.

Es ist kein Geheimnis, dass schlanke Telefone der Trend von 2025 sind. Wir haben in diesem Jahr Beispiele von beiden großen Akteuren gesehen, die unsere Definition von wie dünn ein Telefon sein kann, herausfordern.

Das Samsung Galaxy S25 Edge hat uns zu erst überrascht und kam früh im Jahr bei der Galaxy S25 Launch-Veranstaltung raus. Dann haben wir vor kurzem die Enthüllung des iPhone Air gesehen, das Apples Version dieses Styles verdeutlichte.

Jetzt könnte eine weitere beliebte Marke ebenfalls in den Kampf einsteigen. Über das Motorola Edge 70 wird schon seit einiger Zeit gemunkelt und neue Leaks auf der polnischen Website der Marke zeigen uns einige zusätzliche Details, die darauf hindeuten, dass es die Konkurrenz übertreffen könnte.

Dazu gehört ein 4.800mAh Akku, der deutlich mehr ist als bei beiden Modellen von Apple und Samsung. Das sollte eine bessere Akkulaufzeit bedeuten, was ein großes Anliegen potenzieller Nutzer*innen der neuen Geräte war.

Es wird auch gesagt, dass es 68W Turbo-Power-Laden verwendet, was schnelle Aufladungen bei Bedarf sicherstellen sollte. Es ist nicht klar, was das bieten wird, aber die Seite schlägt vor, „Mehrere Stunden Laufzeit nach 15 Minuten Aufladen.“

Die Maße des Geräts sind auch ein Geheimnis und das wird entscheidend sein, um zu bestimmen, wie sehr dieses Smartphone ein wahrer schlanker Telefonkonkurrent sein kann. Trotzdem sollten wir bald mehr wissen.

Die Seite schlägt vor, dass neue Leaks jeden Mittwoch angekündigt werden, bis zum 5. November, was vermutlich das Veröffentlichungsdatum des Geräts ist. Das ist nur wenige Wochen entfernt und sollte bedeuten, dass wir bald einen weiteren ernsthaften Konkurrenten in der Welt der schlanken Smartphones haben werden.

Andere Gerüchte über das Gerät sagen, dass es eine 50MP primäre Rückkamera haben wird und in drei Farben erhältlich sein wird – Pantone Lily Pad, Pantone Gadget Grey und Pantone Bronze Green. Dies wurde noch nicht bestätigt, es klingt aber sicherlich nach einer farbenfrohen Wahl.