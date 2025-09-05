Google Pixel 10a Leak deutet auf radikal andere Spezifikationen hin

Kurze Zusammenfassung Google Pixel 10a soll Gerüchten zufolge beim Preis sparen, indem es auf ältere Hardware setzt, was dich aber Features kosten könnte. Ein Specs-Leak deutet darauf hin, dass diese Generation mehr Hardware der vorherigen Generation nutzen könnte als bisher.

Nach einem neuen Leak könnten Android-Fans von der nächsten Budget-Option in der Pixel 10-Reihe enttäuscht sein.

Die Infos stammen von Mystic Leaks auf Telegram, denen zufolge wir beim neuen Pixel 10a mit älterer Hardware rechnen können.

Normalerweise veröffentlicht Google die „a“-Modelle als erschwinglichere Version der neuesten Smartphones. Man bekommt die aktuellen Software-Updates und langfristigen Support, verzichtet aber auf High-End-Specs.

Der Unterschied in dieser Generation wäre laut den Gerüchten, dass Google mehr Komponenten vom Vorgängermodell verbauen könnte als bei früheren Geräten.

(Image credit: Google)

Dem Leak zufolge soll das Google Pixel 10a mit dem älteren Tensor G4-Chip laufen, der schon im Pixel 9 and Pixel 9a verbaut ist. Bisher nutzte Google für die neue „a“-Serie immer den Chip des Flaggschiff-Vorgängers. Damit wäre es das erste Mal, dass der Konzern einen schwächeren Chip in das neuere Budget-Modell einbaut.

Bei der Speicherung soll das 10a weiterhin auf den älteren UFS 3.1-Standard setzen, der typisch für Mittelklasse-Smartphones ist. Das bedeutet langsamere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten sowie eine schlechtere Energieeffizienz im Vergleich zum neueren UFS 4.0-Standard.

(Image credit: Google)

Es scheint, dass auch Magic Cue nicht dabei sein wird. Dieses neue On-Device-KI-Feature kann während Anrufen und Chats kontextbezogene Informationen liefern – etwas, auf das 10a-Nutzer*innen wohl verzichten müssen.

Zudem soll dem Gerät ein Teleobjektiv fehlen, wodurch die Vorteile des optischen Zooms, die das Pixel 10 bietet, für Besitzer*innen des Pixel 10a nicht verfügbar sind.

Ein Lichtblick: Das 10a soll ein Bildschirm-Upgrade erhalten. Die Helligkeit soll mit 2.200 Nits höher sein als beim Pixel 9, das 2.000 Nits erreicht.

Man kann also nur hoffen, dass all diese Einsparungen dazu führen, dass der Preis des Pixel 10a gleich oder sogar unter dem des Pixel 9a liegt. Ob sich der Kauf des Pixel 10a am Ende lohnt oder ob man nicht besser zum Pixel 9 greift, bleibt abzuwarten.

Basierend auf früheren Veröffentlichungsplänen könnte das Google Pixel 10a voraussichtlich im März 2026 erscheinen.