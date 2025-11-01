Googles neues Pixel-Phone ist geleakt – und sorgt kaum für Überraschung

Kurze Zusammenfassung Renderings des Google Pixel 10a sind geleakt – und sie wirken äußerst vertraut. Auf den ersten Blick sieht es fast identisch mit dem Pixel 9a aus.

Wenn es einen Preis für die am stärksten verbesserte Android-Smartphone-Reihe gäbe, hätte das Google Pixel ihn wohl längst gewonnen. Einst der etwas eigenwillige Außenseiter unter den großen Marken, hat sich die Serie in den letzten Jahren einen soliden Ruf erarbeitet und ist heute ein klarer Favorit bei vielen Nutzer*innen.

Nun ist ein neues Rendering des Nachfolgers des Google Pixel 9a aufgetaucht. Das ist das günstigere Modell der Reihe, das zuletzt mit einem überarbeiteten Design erschien, mit dem Abschied vom markanten Kamerahöcker.

Die neuen Renderings zeigen ein Google Pixel 10a, das seinem Vorgänger fast zum Verwechseln ähnlich sieht.

Abgesehen von einem auffälligen Blauton – der laut Bericht möglicherweise gar nicht umgesetzt wird – sind kaum Unterschiede zu erkennen.

Das gezeigte Modell hat wieder ein flaches Rückseitenpanel mit einer bündig integrierten Kameraeinheit. Auch das Dual-Kamera-Setup scheint erhalten zu bleiben, wobei es noch keine Angaben zu den technischen Details gibt. Auffällig sind zudem die weiterhin etwas breiteren Displayränder.

In puncto Größe dürfte das Gerät ebenfalls nah am aktuellen Modell liegen. Dem Bericht zufolge soll es ein 6,2-Zoll-Display besitzen und 9 Millimeter dick sein.

Weitere interessante Gerüchte drehen sich um den Chipsatzes. Demnach soll das Pixel 10a den älteren Tensor-G4-Chip verwenden, also denselben Prozessor, der auch in der Pixel-9-Serie steckt. Das wäre ein Bruch mit der bisherigen Strategie der a-Modelle, die bislang immer den aktuellen Chip erhalten haben.

Laut Bericht soll es sich um eine optimierte Version des G4 handeln, vermutlich leicht übertaktet. Trotzdem dürfte diese Entscheidung bei einigen Nutzer*innen für Frust sorgen. Zudem könnte sie die Wahl zwischen dem Pixel 9a und dem Pixel 10a unnötig kompliziert machen: Wenn beide Modelle ähnlich bepreist sind und nahezu identische Spezifikationen bieten, wird es schwer, den Mehrwert des neuen Geräts zu erkennen.

Bleibt zu hoffen, dass Google beim Pixel 10a noch ein paar unerwartete Überraschungen in petto hat.