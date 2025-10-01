Ich habe das leistungsstärkste Android-Handy ausprobiert, das ich je gesehen habe – ein Blick in die Zukunft

Ich teste seit vielen Jahren die besten Android-Handys. So sehr ich mich auch auf die nächsten Flaggschiffe wie das Samsung Galaxy Ultra oder die Google Pixel Pro XL-Modelle freue, ist es immer ein Vergnügen, einen Blick auf etwas völlig Neues und Zukunftsweisendes zu werfen.

Genau das sehen wir hier: Dieses Android-Referenzgerät in einem auffälligen Lila – eine Farbe, die ich sonst kaum je auf einem Smartphone gesehen habe (vielleicht höchstens bei einer der Motorola Pantone-Editionen) – wird nie in den Handel kommen.

Der Grund: Es handelt sich um Qualcomms Referenz-Handy, das den frisch angekündigten Snapdragon 8 Elite Gen 5 Flaggschiff-Chip demonstriert. Dieser soll mit der neuen Oryon-CPU die „schnellste mobile CPU der Welt“ liefern – offenbar ein kleiner Seitenhieb auf Apples jüngste iPhone 17-Präsentation.

Der Gen 5 verspricht eine Leistungssteigerung von bis zu 20 % gegenüber der vorherigen Plattform, die bereits in vielen der besten Handys von 2025 steckt (Apple und Google natürlich ausgenommen). Dieses lilafarbene Testgerät konnte genau das eindrucksvoll unter Beweis stellen.

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Der Zweck von Qualcomms Referenz-Handy besteht darin, die Benchmarks zu verifizieren, die ich bereits beim Snapdragon Summit 2025 in verschiedenen Tests überprüft habe. In Multi-Thread-Tests erreichte es 12.220 Punkte – deutlich mehr als der bisherige Spitzenreiter von Geekbench 6, das Galaxy S25 Ultra.

Auch das Datenblatt des Modells ist beeindruckend: 24 GB RAM, ein 6,8-Zoll-Display mit 3200 × 1440 Pixeln und 1 TB Speicher. Tatsächlich ist das wohl das leistungsstärkste Smartphone, das ich je gesehen habe – und ich habe schon viele getestet.

Natürlich sind Benchmarks nur ein Faktor und spiegeln nicht immer die reale Nutzung wider. Bei meinen Grafiktests mit AnTuTu und anderen Tools zeigte sich, dass das Snapdragon-Referenzgerät ziemlich heiß wird. Ein Aspekt, den Hersteller wie Xiaomi bei ihren kommenden Geräten berücksichtigen müssen, angefangen beim erwarteten Xiaomi 17.

Interessanterweise kursiert bereits ein angeblicher Geekbench-Score des noch nicht bestätigten Xiaomi 17 Pro, der 11.525 Punkte erreicht haben soll. Sollte das stimmen, würde es Qualcomms Behauptung einer 20-%-Leistungssteigerung des Gen 5 gegenüber seinem Vorgänger untermauern – ein beachtlicher Sprung.

Auch wenn das Qualcomm Referenz-Handy nie im Handel erscheinen wird, gibt es doch einen spannenden Ausblick: Die Android-Smartphones des Jahres 2026 könnten die bislang leistungsstärksten werden.