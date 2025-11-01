Ich habe das Nothing Phone (3a) Lite und es könnte das schönste der gesamten Phone (3) Serie sein.

Es ist keine besonders innovative Beobachtung, aber die Telefone von Nothing sind in Bezug auf ihr Aussehen und Gefühl ziemlich polarisierend. Die Marke hat in den letzten Jahren in Bezug auf ihr Profil (und jetzt eine enorme Menge an Fundraising) an Stärke gewonnen, aber einige Leute fanden ihre Designs immer ein wenig laut.

Wenn du dir das Nothing Phone (3), (3a) und (3a) Pro angesehen hast, aber das Gefühl hattest, dass sie einfach ein wenig zu lautstark in ihrem Bestreben sind, sich von anderen Handys auf dem Markt zu unterscheiden, dann solltest du einen kurzen Blick auf den neuesten Start werfen: das Nothing Phone (3a) Lite.

Das merkwürdige ist, dass die Phone (3) Serie jetzt einige der sündhaft verwirrendsten Namenskonventionen aller Marken aufweist, was mir als widersprüchlich zu Nothings Markenethos erscheint.

Das neueste Telefon ist das günstigste der gesamten Reihe, wie der Name schon fast vermuten lässt, aber es könnte tatsächlich das beste Design von allen haben, wenn du mich fragst. Ich habe mich an das Aussehen des Phone (3) gewöhnt, als ich es benutzt habe, aber ich bin überhaupt nicht begeistert vom Glubschaugen-Look des (3a) oder dem riesigen Kamerahubbel des (3a) Pro.

Das (3a) Lite sieht im Vergleich wie ein normales Telefon aus – wenn auch mit Linseneinheiten, die nicht unbedingt genau dort sind, wo man sie erwarten würde. Der Schlüssel hier ist, dass es wirklich einfach auf der Rückseite ist, während es einige Hinweise auf das Transparenzmotiv beibehält, das Nothing zu seinem Markenzeichen gemacht hat.

Es entfernt auch merklich die Glyph-Oberfläche und reduziert sie auf nur eine einzelne LED in der unteren rechten Ecke der Rückseite des Telefons, was einige Leute erfreuen und andere enttäuschen wird. Es ist eine offensichtliches Ersparnis, wenn man versucht, ein Telefon für weniger zu bauen, aber es bietet weniger Interaktivität als die ausgefeilteren Versionen auf anderen Nothing-Telefonen.

Was mich betrifft, obwohl ich noch keine Gelegenheit hatte, auf das Phone (3a) Lite umzusteigen, denke ich, dass es das am besten aussehende Telefon ist, das Nothing seit einiger Zeit herausgebracht hat, was eine ziemliche Ironie ist. Vielleicht stehe ich alleine da mit dem Wunsch, dass das Design meines Telefons entspannter sein sollte, aber ich würde sagen, dies könnte ein Blaupausengerät für Nothing sein, wenn es das denn sein sollte.