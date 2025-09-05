Mehr Besitzer:innen älterer Samsung Galaxy-Geräte haben gerade Android 16 und One UI 8 erhalten

Kurze Zusammenfassung Samsung hat den Rollout der One UI 8 Beta für einige ältere Geräte gestartet. Wenn du ein Galaxy S23 besitzt, kannst du bald Android 16 und One UI 8 selbst ausprobieren.

Samsungs Schritt in Richtung Android 16 ist in vollem Gange – und nachdem es bei Android 15 ein paar Verzögerungen gab, ist das Interesse an Googles neuester Software mit One UI 8 besonders groß.

Während das neue Betriebssystem im Juli zuerst auf dem Galaxy Z Fold 7 und Z Flip 7 erschien, erreicht es jetzt mehr Geräte.

Noch handelt es sich aber nicht um den finalen Rollout. Stattdessen läuft weiterhin der Beta-Zugang, über den Besitzer:innen die neue Software testen können – mit dem Hinweis, dass noch nicht alles reibungslos funktioniert.

Das One UI Beta-Programm startete offiziell im Mai 2025 mit dem Galaxy S25 und wurde im letzten Monat dann auf das Galaxy S24 und weitere Modelle ausgeweitet.

Jetzt sind auch ältere Geräte an der Reihe, darunter das Galaxy S23, Galaxy A36 und A35 sowie das Galaxy A55 und A54, laut 9to5Google.

Der finale Rollout wird noch in diesem Monat erwartet. Dann beginnt Samsung damit, berechtigte Smartphones offiziell auf Android 16 mit One UI 8 zu aktualisieren.

Zugriff auf die One UI 8 Beta

Wenn dein Handy auf der Liste der unterstützten Geräte für Beta steht (Z Flip 5 und Z Fold 5 sollten bald ebenfalls hinzukommen), kannst du über die Samsung Members App teilnehmen.

Vielleicht ist dir die Members App bisher gar nicht aufgefallen – sie verschwindet leicht zwischen all den vorinstallierten Samsung-Apps. Für die Anmeldung beim One UI Beta-Programm ist sie aber entscheidend.

Öffne die App und halte Ausschau nach der Kachel „One UI Beta“ auf dem Startbildschirm. Bei mir war sie ganz unten. Wenn du teilnehmen kannst, findest du dort alle Infos.

Denk daran, dass es sich nicht um die finale Software handelt – manche Funktionen fehlen oder laufen noch nicht rund.

Außerdem: In dieser Woche steht noch ein weiterer Samsung-Launch an, bei dem das Galaxy S25 FE vorgestellt werden dürfte.