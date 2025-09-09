Neue Galaxy S26 Renderings zeigen eine echte Richtungsänderung für Samsung

Kurze Zusammenfassung Frische Renderings der Samsung Galaxy S26 Familie zeigen eine wirklich andere Designsprache. Das ähnelt mehr den durchgesickerten Renderings, die wir von der iPhone 17 Reihe gesehen haben.

Diese Woche wird die Aufmerksamkeit der meisten Technikfans auf Kalifornien gerichtet sein, da Apple seine iPhone 17 Reihe vorstellen wird. Die nächste Generation seines Handys könnte die größte Überarbeitung in der jüngeren Geschichte sein, da es ein dramatisch anderes Aussehen annehmen wird.

Es scheint, dass es nicht allein sein wird. Wir berichteten erst letzte Woche darüber, wie die Samsung Galaxy S26 Reihe einen ähnlichen Designansatz verfolgen könnte und dieser Bericht wurde gerade durch eine neue Reihe von Renderings bestätigt.

Diese wurden von Smartprix geteilt und vom renommierten Technik-Insider Yogesh Brar bereitgestellt. Die Renderings zeigen drei verschiedene Modelle in der Samsung-Familie – das S26 Pro, das S26 Ultra und das S26 Edge.

Das Edge wird hier am auffälligsten sein. In Abkehr vom Samsung Galaxy S25 Edge, das wir Anfang dieses Jahres gesehen haben, scheint das Modell einen vollflächigen Kamerabuckel zu verwenden, wie wir ihn in durchgesickerten Renderings des neuen iPhone gesehen haben.

(Image credit: Smartprix)

Anderswo erhält das S26 Pro-Modell ebenfalls einen erhöhten Kamerabuckel, obwohl er nicht die volle Breite des Geräts einnimmt. Stattdessen ähnelt das mehr dem S25 Edge – es deckt einfach die Kameraposition ab.

Etwas Ähnliches findet sich auf dem S26 Ultra Rendering, das das gleiche flache Design wie das Samsung Galaxy S25 Ultra genießt, das Anfang dieses Jahres eingeführt wurde. Das war eine bemerkenswerte Abkehr von den vorherigen Ultra-Modellen, daher ist es gut, dort etwas Kontinuität zu sehen.

Für mich ist das Aufregendste an diesen Kamerabuckeln, was sie möglicherweise über das Innere aussagen. Die nie endende Suche nach internem Platz ist eines der größten Hindernisse für Handyhersteller und das ist zumindest ein Teil des Grundes, warum Kamerabuckel prominenter geworden sind.

Ich hoffe, dass diese Buckel eine hochwertigere Kameraauswahl mit verbesserten Sensoren bedeuten. Samsung war in diesem Bereich ohnehin schon ziemlich stark, aber jede Verbesserung, die hilft, das etwas weniger schlanke Design zu rechtfertigen, ist eine gute Sache.