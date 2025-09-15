OnePlus 15 bestätigt, dass es ein Feature hat, das selbst das neue iPhone 17 Pro nicht bieten kann

Kurze Zusammenfassung OnePlus könnte ein ernsthaft hochspezifiziertes Display für das OnePlus 15 vorbereiten. Das könnte ein 165Hz-Display sein und kommt direkt vom Präsidenten der Marke in China.

Mit der kürzlichen Einführung der iPhone 17 Reihe, sah eine der wichtigsten Ergänzungen die Aufnahme von Apples ProMotion-Display zum ersten Mal im Basismodell. Das ist etwas, das Fans der Marke – einschließlich der gegenwärtigen Gesellschaft – seit Jahren gefordert haben.

Diese Ergänzung bedeutet, dass iPhone 17-Nutzer*innen zum ersten Mal eine adaptive Bildwiederholrate von 120 Hz genießen können. Das Feature war zuvor exklusiv für die Pro-Modelle in der iPhone-Familie, erstmals eingeführt mit dem iPhone 13 Pro im Jahr 2021.

Nun sieht es so aus, als könnte OnePlus das übertreffen, mit seinem neuen OnePlus 15-Handy. Das wird erst gegen Ende des Jahres erwartet, aber wir hören bereits viele Gerüchte über das Gerät.

Diese Information kommt direkt vom Präsidenten von OnePlus China, Li Jie, auf Weibo. In dem Beitrag lobt Li Apple dafür, dass sie in das Zeitalter der hohen Bildwiederholraten eingetreten sind, bevor er weitersagt, dass OnePlus in diesem Bereich diesmal die Führung übernehmen wird.

(Image credit: Basil Kronfli)

Auch wenn es keine konkrete Bestätigung ist, würden wir wetten, dass dies ein Hinweis darauf ist, dass das OnePlus 15 eine Bildwiederholrate von 165 Hz haben wird. Es wäre nicht das erste Gerät mit einer solchen Spezifikation – ich habe letztes Jahr das Asus ROG Phone 9 Pro getestet, das ähnlich ausgestattet war – aber es wäre ein bedeutender Moment für OnePlus.

Diese Marke fühlt sich sicherlich verbraucherorientierter an als Asus, das definitiv stark in die Gaming-Nische tendiert. Für diesen Markt ist die Technologie weitaus weniger verbreitet und sollte daher eine willkommene Ergänzung sein.

Natürlich wird es sich wahrscheinlich nicht so revolutionär anfühlen wie der iPhone-Sprung. Der Sprung von 60 Hz auf 120 Hz ist bedeutender als der Schritt von 120 Hz auf 165 Hz und wird im täglichen Gebrauch leichter zu spüren sein.

Da OnePlus in der Regel Geräte vor Jahresende auf den Markt bringt, sollten wir nicht allzu lange warten müssen, um genau herauszufinden, was das Gerät zu bieten hat.