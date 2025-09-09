Offizielle OnePlus 15 Fotos zeigen, dass es ein Leben nach Hasselblad gibt

Kurze Zusammenfassung Die ersten Fotos eines OnePlus-Kamerasystems, die nicht unter der Marke Hasselblad veröffentlicht wurden, sind in einem Blog-Beitrag auf der OnePlus-Website zu sehen. Das sieht wirklich beeindruckend aus und sollte all jenen Vertrauen geben, die mit ihrem Smartphone fantastische Fotos machen wollen.

Bereits im Juni berichteten wir über eine dramatische Veränderung, die bei der nächsten Generation von OnePlus-Smartphones bevorsteht. In diesem Bericht wurde angedeutet, dass die Marke ihre Partnerschaft mit dem schwedischen Kamera-Giganten Hasselblad beenden würde, der zuvor an der Optik ihrer Geräte mitgewirkt hatte.

Jetzt wurden die ersten Bilder aus der Zeit nach der Hasselblad-Partnerschaft gezeigt – und es ist nicht so schlimm, wie wir anfangs befürchteten. In einem Blog Post auf der Website der Marke – maschinell aus dem Chinesischen übersetzt – kündigt OnePlus das Ende der Hasselblad-Ära an und teilt eine Reihe von Bildern, die mit dem neuen hauseigenen Kamerasystem aufgenommen wurden.

Dieses wird im Blog-Beitrag Lumo genannt, obwohl Berichte andeuten, dass es in anderen Regionen DetailMax Engine heißen könnte. Ich persönlich würde sagen, dass Lumo etwas griffiger ist.

Alle drei Beispielbilder wurden mit einer äquivalenten Brennweite von 85 mm aufgenommen, und die Ergebnisse sehen hervorragend aus. Die Farben wirken sehr schön und es gibt einen soliden Detaillierungsgrad, wenn auch ohne die Tiefenschärfe, die man bei einer speziellen Ausrüstung finden würde.

Image credit: OnePlus Image credit: OnePlus Image credit: OnePlus

Diesen Mangel an physischer Sensorleistung macht das System jedoch durch seine Rechenleistung wieder wett. Der Bericht deutet darauf hin, dass das System speziell für die Porträtfotografie entwickelt wurde, mit herausragender Leistung bei Porträtschärfe, Bewegungsaufnahmen und Telebildern.

Das klingt nach einem wirklich leistungsfähigen Setup, das Fotografie-Liebhaber weltweit begeistern sollte. Ich bin schon lange ein Fan der fotografischen Fähigkeiten der Marke, und das beweist, dass mehr dahintersteckt als nur ein Hasselblad-Logo.

Offenbar hat ein Teil dieser Magie abgefärbt. Die Ergebnisse zeigen, dass OnePlus auch nach dem Ende der Zusammenarbeit weiterhin mit den besten Android Handys auf dem Markt konkurrieren kann.

Die neue Kameratechnologie wird voraussichtlich mit der Einführung des OnePlus 15 auf den Markt kommen, und wenn man sich an früheren Launches orientiert, wird das Ende des Jahres der Fall sein. Wir müssen abwarten, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, das auszuprobieren.