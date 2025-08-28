OnePlus 15 könnte bei Display-Technologie Samsung und Apple übertreffen

Kurze Zusammenfassung Beim OnePlus 15 zeichnet sich ein deutliches Display-Upgrade ab. Es könnte die Konkurrenz von Samsung und Apple übertreffen.

Das Rennen um das beste Smartphone 2025 verspricht spannend zu werden. Samsung war früh favorisiert, mit der Galaxy S25-Reihe, die bereits zu Jahresbeginn auf den Markt kam.

Vor Kurzem wurde das Google Pixel 10 vorgestellt, das die Grenzen der Android Smartphones der Marke noch weiter verschieben dürfte. Und bevor das Jahr 2025 endet, erwarten wir auch einen bedeutenden iPhone-Launch sowie weitere Highlights vom Markt.

Dazu gehört auch der Nachfolger des OnePlus 13 – und ein neuer Leak deutet darauf hin, dass dieses Modell eine Spezifikation haben könnte, die sowohl Apple als auch Samsung übertrifft. Die Meldung stammt vom bekannten Tech-Leaker Digital Chat Station (via Android Police), der berichtet, dass das nächste OnePlus-Flaggschiff ein 165-Hz-Display erhalten soll.

Damit wäre es nicht das erste Smartphone mit dieser Technologie – wir hatten bereits das Asus ROG Phone 9 Pro im Test –, für ein stärker auf Verbraucher*innen ausgerichtetes Gerät ist das aber ein deutlicher Schritt nach vorn. Besonders interessant dürfte das für Mobile-Gamer*innen sein, die von der höheren Bildwiederholrate am meisten profitieren.

(Image credit: Future / Sam Cross)

Auch wenn die meisten Nutzer*innen eine höhere Bildwiederholrate vielleicht nicht als unverzichtbares Feature ansehen, ist sie dennoch eine willkommene Ergänzung. Selbst wenn man die höhere Einstellung nie nutzt, spart man Strom, indem man eine niedrigere Bildwiederholrate verwendet.

Wir erwarten außerdem, dass das Smartphone den neuesten Qualcomm-Chip nutzen wird – der bislang noch nicht veröffentlicht ist, aber möglicherweise Snapdragon 8 Elite 2 heißen könnte. Zudem ist von einer neuen Farboption namens Moon Rock Black die Rede.

Es wird zudem erwartet, dass es sich um das erste OnePlus-Modell seit Langem handelt, das auf das Hasselblad Kamerasystem verzichtet. Dieses war lange Zeit ein Kernmerkmal der Top-Modelle, doch offenbar möchte die Marke diesmal die Kamera-Entwicklung in Eigenregie übernehmen.