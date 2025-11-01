OnePlus 15 globaler Launch angekündigt – und es sind nur noch zwei Wochen

Kurze Zusammenfassung OnePlus wird sein neuestes Flaggschiff-Handy weltweit am 13. November vorstellen. Das OnePlus 15 ist eines der ersten Android-Geräte, das auf der neuen Snapdragon 8 Elite Gen 5 Plattform läuft und in Großbritannien, den USA und Europa erhältlich sein wird.

Das OnePlus 15 wurde bereits in China vorgestellt, und wir haben es letzte Woche getestet, um dir alle neuen Funktionen zu präsentieren, aber du musst nicht mehr lange warten, um es selbst in den Händen zu halten.

Das Unternehmen hat angekündigt, dass es das neue Flaggschiff-Handy auch in Großbritannien, den USA und Europa auf den Markt bringen wird, mit einem globalen Debüt am 13. November.

Der Anwärter auf das beste Android-Handy kommt mit Qualcomms neuestem Flaggschiff-Chipsatz – dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 – und bis zu 16 GB RAM.

Die chinesische Variante verfügt über ein 6,78-Zoll-OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz, was das Spielen erleichtern sollte. Aber es ist das Kamerasystem auf der Rückseite, das die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Das liegt teilweise daran, dass OnePlus diesmal seine Verbindung zu Hasselblad gekappt hat (obwohl die Muttermarke Oppo noch eine Verbindung hat), und so sind viele Augen auf die neu gestaltete Rückkamera-Einheit und den DetailMax-Bildverarbeitungs-Engine gerichtet.

Diese nutzt mehrere Technologien, um mehr Details für Fotos zu erfassen. Zum Beispiel kombiniert der Ultra-Clear 26-Megapixel-Modus Daten aus mehreren 12-Megapixel-Aufnahmen mit einem einzigen 50-Megapixel-Frame. Dies führt zu einem 26-Megapixel-Bild mit größerer Tiefe und Klarheit, behauptet OnePlus.

Was das Telefon selbst betrifft, so ist es in drei verschiedenen Farben erhältlich – Infinite Black, Sand Storm und Ultra Violet – und jede hat eine interessante Behandlung des Gehäuses, um es hervorzuheben. Das schwarze Modell verwendet beispielsweise ein mattiertes Glasgehäuse, während die Sand-Version eine Rückseite aus Fiberglas-Verbundmaterial mit einem Metallrahmen hat.

Du kannst sie in natura sehen, sobald sie am 13. November auf den Markt kommen, und ein Vorreservierungsangebot ist jetzt auf der OnePlus-Website verfügbar. Wenn du 99 € zahlen, um dir ein Telefon zu sichern, erhältst du einen zusätzlichen Rabatt von 50 €. Und du kannst dir auch eines der anderen Angebote sichern, einschließlich eines kostenlosen Geschenks, wie z.B. einem DJI Osmo Mobile 7 Gimbal, OnePlus Watch 3, OnePlus Pad Lite oder OnePlus Buds Pro 3.