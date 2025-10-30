Ich habe das verrückte Zoom von Hasselblad an mein Find X9 Pro angeschlossen – und liebe die Ergebnisse.

Ich benutze das brandneue Oppo Find X9 Pro – ein klarer Konkurrent zum OnePlus 15 – nun seit vier Wochen. Es ist ein herausragendes Flaggschiff mit einer Reihe fähiger Kameras, das eindeutig darauf abzielt, eines der besten Android-Handys von 2025 zu werden.

Aber vor meiner vollständigen Rezension – die ich zu gegebener Zeit veröffentlichen werde – hatte ich das Gefühl, dass ich einfach musste, meine Gedanken zu dem einfach verrückten Hasselblad Teleconverter Kit (abgebildet) zu präsentieren, das man auch als optionales Extra für das Find X9 Pro kaufen kann.

Ich hatte das Glück, einen Logenplatz in der Royal Albert Hall in London zu bekommen und das Gerät während eines Sigur Rós-Konzerts Anfang Oktober zu testen. Ich habe in meiner Zeit viele professionelle Kamera-Zoomobjektive verwendet, daher ist es wirklich etwas Besonderes, ein solches Objektiv auf einem Telefon zu haben.

Oppo Find X9 Pro mit Hasselblad Teleconverter: Beispielbilder

(Bildnachweis: Future / Mike Lowe)

Zuerst einmal, wie genau funktioniert das Hasselblad Teleconverter Kit im Zusammenspiel mit dem Find X9 Pro? Ich habe im Folgenden detailliertere Bilder des Produkts in einer Galerie beigefügt, falls du dir zusätzliche visuelle Details wünschst.

Sie müssen das offizielle Carbonfaser-Gehäuse anbringen, auf das eine separate Platte über das Kamera-Gehäuse geschoben und verriegelt wird. Diese Platte hat den Drehverschluss für die Objektivbefestigung.

Sobald es angebracht ist, solltest du die Kamera-App öffnen, Mehr aus den Aufnahmeoptionen auswählen und auf Hasselblad Teleconverter tippen, um die Verwendung zu aktivieren. Dies bietet dir eine 10x, 20x und 40x Zoom-Option. Was können solche Zoomstufen erreichen?

Swipe to scroll horizontally Kamera-App-Zoom: Zoom (35mm-Äquivalent) 10x 230mm 20x 460mm 40x 920mm

Der Hasselblad Teleconverter sitzt tatsächlich über dem 70mm (äquivalenten) Teleobjektiv des Find X9 Pro und bietet eine 3,28-fache Vergrößerung oder ein 230mm-Äquivalent.

Oppo gibt an, dass es sich um '10x' handelt, weil es zehnmal größer ist als das 23mm-Hauptobjektiv des Kamerasystems des Telefons – obwohl dies mit diesem Zubehör nicht verwendet wird.

Da das 70mm mit einem 200-Megapixel-Sensor gepaart ist, gibt es auch eine große Auflösung, mit der man spielen kann, weshalb die 20x und 40x in der Lage sind, in diesen Bereich zu schneiden und ein 920mm-Äquivalent-Ergebnis zu erzielen. Von einem Telefon!

(Bildnachweis: Future / Mike Lowe)

Allerdings gibt es einige Überlegungen zur Verwendung eines solchen Konverters. Dieser 3,28-fache Zoom bedeutet, dass du Licht verlierst, das den Sensor erreicht. Während das 70mm f/2.1 ist, verlierst du etwa 3,4 Blendenstufen, was eine äquivalente Blende von f/6.9 ergibt.

Standardmäßig bedeutet das längere Belichtungszeiten, insbesondere in lichtarmen Szenarien, sodass das Kamerasystem stark auf KI oder rechnerische Bildverarbeitung angewiesen ist, um seine Ergebnisse zu verstärken.

Wie du in meiner Galerie von Beispielaufnahmen weiter oben auf der Seite sehen kannst, kann das Erreichte ziemlich atemberaubend sein. Es funktioniert jedoch nicht jedes Mal, ob durch Bewegungen des Motivs, Handbewegungen, die Unschärfe verursachen, oder durch KI, die bei der Feinabstimmung von Details übertrieben wird.

Oppo Find X9 Pro Kameras: Wie fähig ist der Standardzoom?

Und wenn du nicht denkst, dass die obige Galerie von Aufnahmen besonders aussieht, dann schau dir meine Sitzposition in der Galerie unten an.

Dies sind die 0,6x, 1x, 2x, 3x und 6x Standardeinstellungen, die mit dem Kamerasystem des Find X9 Pro aufgenommen wurden – natürlich ohne den Hasselblad Teleconverter.

(Bildnachweis: Future / Mike Lowe)

Das setzt in Perspektive, wie viel näher an die Aktion dieses Objektiv den Fotografen/die Fotografin heranbringen kann – es ist beeindruckend und wie kaum ein anderes Produkt.

Oder, genauer gesagt, kaum etwas anderes, das tatsächlich für die meisten Menschen verfügbar ist – Vivos ähnliche Lösung wird beispielsweise außerhalb Chinas nicht zu finden sein.

Ohne das angeschlossene Objektiv liefert das Find X9 Pro immer noch eine anständige Auswahl an Kameras, wie du in der unten stehenden Übersicht sehen kannst:

Weitwinkel (15mm-Äquivalent): 50-Megapixel, f/2.0 Blende, 1/2.76 Zoll Sensorgröße, Phasenerkennungs-Autofokus (PDAF)

50-Megapixel, f/2.0 Blende, 1/2.76 Zoll Sensorgröße, Phasenerkennungs-Autofokus (PDAF) Hauptkamera (23mm): 50MP, f/1.5, 1/1.28 Zoll, PDAF, optische Bildstabilisierung (OIS)

50MP, f/1.5, 1/1.28 Zoll, PDAF, optische Bildstabilisierung (OIS) Tele (70mm): 200MP, f/2.1, 1/1.56 Zoll, PDAF, OIS

Es gibt viel Konkurrenz unter den besten Handys, insbesondere wenn es um Kameras geht, und obwohl ich nicht vermute, dass viele losstürmen und den Hasselblad Teleconverter kaufen werden, ist es ein wirklich interessantes, unterhaltsames und fähiges Angebot, um die bereits beeindruckenden Fähigkeiten des X9 Pro zu verbessern.

Ich werde in den kommenden Tagen viel mehr mit dem neuesten Oppo-Flaggschiff fotografieren, jetzt, da das Launch-Event des Telefons – das in Barcelona, Spanien, stattfand – vorbei ist.

Aber nachdem ich das Telefon einen ganzen Monat lang als mein eigenes genutzt habe, wird meine ausführliche Rezension alle detaillierten Vor- und Nachteile des Geräts enthalten. Ich werde dies in naher Zukunft veröffentlichen, also bleib dran.