OnePlus 15 offiziell früher enthüllt – bestätigt neue Designrichtung und globalen Start

Kurze Zusammenfassung OnePlus hat eine Menge Bilder seines kommenden Flaggschiff-Android-Handys veröffentlicht. Es wird zuerst in China veröffentlicht mit einem bestätigten globalen Start später, der OnePlus 15 ist eine ziemliche Abkehr von seinem Vorgänger.

Und schon wieder hat OnePlus sein neuestes Flaggschiff-Android-Handy früher als geplant enthüllt. Wir haben noch kein offizielles Start- oder Veröffentlichungsdatum, aber T3 wurde mitgeteilt, dass es weltweit starten wird. Wir haben auch mehr als einen Blick auf das Gerät erhalten.

Nach einem durchgesickerten Bild, das während eines eSports-Turniers in China aufgenommen wurde, hat das Unternehmen selbst nun zahlreiche offizielle Bilder der OnePlus 15-Serie veröffentlicht. Und es ist doch etwas Neues für die Firma.

Oder zumindest sieht es ganz anders aus als das OnePlus 13 des letzten Jahres. Die Zahl "14" ist in der chinesischen Kultur unglücklich, daher wurde sie für die neueste Generation übersprungen.

Man muss sich eigentlich nur das OnePlus 13s ansehen, um zu sehen, woher dieser mutige neue Look kommt – das hatte bereits auf die flachen Seiten und die quadratische Kameraeinheit umgestellt. Oder man könnte sich so ziemlich jedes andere heute erscheinende Telefon ansehen. Es scheint, dass alle großen Hersteller eine ähnliche, iPhone-ähnliche Designsprache gewählt haben.

Zurück zum OnePlus 15, das Unternehmen hat Bilder der Sand Storm-Version geteilt – wie diese Farbvariante weltweit genannt wird. Viele der Fotos nehmen das Thema auch recht wörtlich.

Die Bilder wurden auf dem offiziellen OnePlus-Konto auf Weibo gepostet und zeigen auch die erste Flaggschiff-Kameraeinheit des Unternehmens seit der Trennung von der Partnerschaft mit Hasselblad. Sie hat sich zu einer quadratischen Form mit abgerundeten Ecken und oben links bewegt. Das OnePlus 13 hatte eine runde Einheit.

Abgesehen davon bestätigen die Weibo-Posts auch, dass das Telefon tatsächlich ein 165Hz-Display haben wird, wie gemunkelt wurde. OnePlus sagt, dies mache es perfekt zum Gamen.

Darüber hinaus wird das Gehäuse aus „Luft- und Raumfahrt-Grad-Nano-Keramik-Metall“ gefertigt – Aluminium beschichtet mit einer Keramikschicht. Es soll leichter als Titan sein, aber haltbarer und mit besserer Wärmeableitung.

Wir scheinen auch einen Hinweis auf das Veröffentlichungsdatum zu haben. In einer der Aufnahmen hält jemand das Telefon in der Hand und auf dem Display ist ein Datum zu sehen – 27. Oktober. Dies könnte gut das Startdatum in China sein.

Es ist nicht bekannt, ob dies auch das globale Startdatum sein wird. Wir werden es bald herausfinden.

Was die Spezifikationen angeht, wurde zuvor bestätigt, dass es eines der ersten Telefone sein wird, die mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5-Chipsatz laufen, während Gerüchte auf 16 GB RAM, drei 50-Megapixel-Rückkameras, einen 7.000-mAh-Akku und 120W kabelgebundenes Laden hinweisen.

Es wird gesagt, dass der Bildschirm auch ein 6,78-Zoll-LPTO-OLED-Display nutzen wird.

Wir werden dir mehr sagen, wenn wir uns dem Startdatum nähern. Für jetzt scheint das OnePlus 15 sicherlich ein Telefon zu sein, das man im Auge behalten sollte.