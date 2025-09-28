Fotos des OnePlus 15 aufgetaucht – das steckt hinter der neuen Kamera

Kurze Zusammenfassung Fotos des angeblichen OnePlus 15 sind erstmals öffentlich aufgetaucht. Das Flaggschiff-Android-Telefon wurde bei einem eSports-Turnier in China gesichtet und ist das erste Modell seit Jahren ohne Hasselblad-Kamera.

Wir haben schon einiges über die kommende Flaggschiff-Android-Serie von OnePlus gehört. Nicht zuletzt wird sie erstmals seit Langem ohne eine von Hasselblad unterstützte Kamera auskommen.

Von Unternehmenspräsident Li Jie wissen wir zudem, dass die Bildschirmtechnologie des neuen Modells eine Bildwiederholrate von 165 Hz bieten soll und damit sogar das iPhone 17 Pro übertreffen könnte. Außerdem sind bereits Fotos aufgetaucht, die angeblich mit den neuen, Hasselblad-freien Rückkameras aufgenommen wurden.

Jetzt gibt es offenbar auch einen ersten Blick auf das Smartphone selbst – und natürlich auf die viel diskutierte Kamera.

Auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo veröffentlichte der bekannte Leaker Digital Chat Station (via Techlusive) ein Foto, das das OnePlus 15 in Weiß zeigt. Darauf ist zu sehen, wie es für eine Aufnahme mit der neuen, auffällig gestalteten Kamera genutzt wird.

(Image credit: Digital Chat Station / Weibo)

Das Foto soll während der Elite-Gaming-League-Finals in China aufgenommen worden sein. Wer das Gerät in der Hand hält, ist allerdings unklar.

Falls das Foto echt ist, unterscheidet sich die Kameraeinheit deutlich von der des OnePlus 13. Diese war komplett rund, das neue Modul erinnert hingegen an die Kameraform der iPhone-Pro-Modelle bis zum iPhone 16 Pro. Zwei der Sensoren sitzen in einer Pillenform, der dritte sowie der Blitz sind separat auf der rechten Seite angeordnet.

Das Modell wirkt außerdem kantiger: Die Ränder sind flach, während das Vorgängermodell an den Seiten stärker abgerundet war.

Insgesamt ähnelt das Design eher dem des OnePlus 13 S als dem direkten Vorgänger, offenbar die Richtung, in die OnePlus nun geht.

Gerüchten zufolge soll das Gerät noch vor Jahresende in China erscheinen. Es wird ein 6,78-Zoll-LTPO-OLED-Display mit 165 Hz Bildwiederholrate erhalten und könnte zu den ersten Smartphones mit Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5 zählen. Geplant sind bis zu 16 GB RAM.

Auch die Akkuausstattung klingt stark: Erwartet werden ein 7.000-mAh-Akku mit 120-Watt-Schnellladen per Kabel und möglicherweise 50-Watt-Wireless-Charging.

Aktuellen Leaks zufolge bekommt die Hauptkamera drei 50-Megapixel-Sensoren.

Mehr Details dürften in den nächsten Monaten folgen.

Und falls du dich wunderst, warum das neue Modell OnePlus 15 heißt: Die Zahl 14 gilt in China als Unglückszahl.