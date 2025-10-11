Orange ist wirklich das neue Schwarz – jetzt kannst du jedes Gerät in Cosmic Orange verwandeln, sogar ein Pixel 10

Kurze Zusammenfassung Apples ikonisches Orange ist jetzt auf vielen verschiedenen Geräten zu sehen. Dafür sorgt die Firma dbrand, die den Look auch auf Geräte anderer Marken bringt.

Es gibt viele Dinge, über die man bei der Vorstellung eines neuen iPhones sprechen kann. Fast immer steckt neue Technik drin und natürlich ein Feature, das besonders im Fokus steht.

Trotzdem scheinen wir irgendwie darauf programmiert zu sein, immer wieder über die Farbe zu reden. Dieses Jahr hat das iPhone 17 Pro die Aufmerksamkeit auf seiner Seite – sein neues Cosmic Orange dominiert eindeutig die Gespräche.

Es ist definitiv eine dieser Farben, die man entweder liebt oder hasst. Fast genauso viele finden, sie sei das Beste seit geschnittenem Brot, wie andere, die meinen, sie gehöre eher auf Rettungsboote oder Zitrusfrüchte.

Wenn du dich im ersten Lager wiederfindest, gibt’s gute Nachrichten: Die Firma dbrand hat eine neue Reihe von Hüllen und Skins herausgebracht, mit denen du fast jedes Gerät im Look des orangefarbenen iPhones stylen kannst.

Dazu gehören beliebte Android-Phones wie das neue Google Pixel 10 Pro oder das Samsung Galaxy S25 Ultra. Und es geht noch weiter – selbst die Nintendo Switch 2 und das Steam Deck gibt’s jetzt im auffälligen Orange.

(Image credit: dBrand)

Sogar andere Apple-Geräte bekommen das neue Design. dbrand hat MacBooks, iPads und sogar das neue iPhone Air in das auffällige Orange gehüllt – so kann wirklich jede*r mitmachen.

Auch wenn bei der Veröffentlichung sicher ein augenzwinkerndes Element dabei ist, kann ich die Anziehungskraft trotzdem nicht leugnen – und das, obwohl ich die Farbe auf dem iPhone eigentlich gar nicht mag. Irgendwas daran, sie auf so vielen verschiedenen Geräten zu sehen, nimmt ihr ein bisschen die Wucht. Ehrlich gesagt gefällt sie mir auf dem Pixel sogar besonders gut, auch wenn ich nicht genau sagen kann, warum.

Preise gibt’s bisher keine, aber die gesamte Kollektion soll bald auf der dBrand-Website erhältlich sein. Außerdem verspricht das Unternehmen Unterstützung für „hundert[e] von Geräten“, was darauf hindeutet, dass da noch mehr kommt.