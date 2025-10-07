Samsung Galaxy S26 Ultra Renderings zeigen, dass selbst Sammys Flaggschiff nicht gegen eine Kameraerhebung gefeit ist

Kurze Zusammenfassung Es scheint, dass das Samsung Galaxy S26 Ultra dem Trend zur Kameraerhebung nicht entkommen wird. Neue geleakte Renderings zeigen ein Kameramodul, das aus der Rückseite hervorsteht und drei der Kameras beherbergt.

Egal, ob deine Loyalitäten bei iPhones oder Android-Handys liegt, du wirst dieses Jahr den Kamerabuckeln nicht entkommen können. Während sie schon immer ein Thema waren, scheint es, dass die Marken immer abenteuerlustiger mit den Designs werden, die sie verwenden, was insgesamt größere Erhebungen mit sich bringt.

Jetzt zeigen geleakte Renderings des nächsten Samsung Galaxy S26 Ultra, dass selbst dieses Gerät nicht gegen Veränderungen gefeit ist. Die Renderings – geteilt von beliebten Tech-Leakern, Android Headlines – zeigen eine Erhebung, die das Trio der Kameras auf der Rückseite umgibt.

Das ist ziemlich zurückhaltend im Vergleich zu einigen der anderen Kameraerhebungen, die wir dieses Jahr gesehen haben – zum Beispiel das iPhone 17 Pro – aber es ist immer noch ein bisschen schade. Die angegebenen Abmessungen deuten auf eine Gesamtdicke von 7,9 mm hin, die an der Kameraerhebung auf 12,4 mm ansteigt.

Es ist ein Trend, den wir dieses Jahr immer öfter sehen. Ich habe schon früher über das iPhone Air geschrieben, das ein schlankes Design von 5,64 mm aufweist, aber sich fast verdoppelt, wenn die Kamera ins Spiel kommt.

Andernorts wird erwartet, dass die Geräte nur 217 g wiegen, was im Großen und Ganzen dem Standard für ein Gerät dieser Art entspricht. Es behält auch den flachen Bildschirm bei, wobei das Gesamtdesign dem aktuellen Samsung Galaxy S25 Ultra ähnlich bleibt.

Physische Tasten befinden sich am rechten Rand des Geräts, während das SIM-Kartenfach und der USB-C-Anschluss an der Basis untergebracht sind. Dort finden S-Pen-Fans auch ihren Platz.

Zurück zu diesem hinteren Kamera-Array finden wir ein Quartett von Rückkameras, wie es bei diesen Telefonen zur Norm geworden ist. Drei davon sitzen innerhalb der Kameraerhebung, während die vierte daneben sitzt.

Es ist sicherlich ein interessantes Design. Da Samsungs Ultra-Modelle ohnehin dazu neigen, auf der klobigeren Seite zu liegen, hatte ich gehofft, dass es sich von der Kameraerhebung abheben könnte.