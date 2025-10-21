Samsung könnte nächstes Jahr ein Android-Smartphone einstellen

Kurze Zusammenfassung Das Edge-Modell von Samsung könnte keine lange Zukunft haben. Berichten zufolge könnte es bereits vor der zweiten Generation eingestellt werden.

Im Jahr 2025 gehört der Trend zu schlanken Smartphones zu den auffälligsten Entwicklungen im Android Markt. Selbst Apple springt auf den Zug auf: Das iPhone Air markiert den Versuch des Herstellers, dieses Format umzusetzen.

Auch rund um das Motorola 70 Edge gibt es derzeit viele Leaks, es wird in den kommenden Wochen erwartet. Trotzdem bleibt das Samsung Galaxy S25 Edge das eigentliche Aushängeschild der schlanken Smartphones, da es als erstes Modell auf dem Markt den Trend gesetzt hat.

Nun deutet ein neuer Bericht darauf hin, dass das Edge ein sehr kurzes Leben haben könnte. Laut SamMobile soll das nächste Samsung Galaxy S26 Edge zugunsten des Galaxy S26+ eingestellt werden.

Die Seite nennt keine Quellen, sagt aber, dass die Entscheidung aufgrund schlechter Verkaufszahlen des aktuellen S25 Edge getroffen wurde. Anscheinend hatte die koreanische Marke vier Modelle für die S26-Serie vorbereitet, sich aber kürzlich entschieden, das schlanke Modell einzustellen.

Es gibt keine Informationen darüber, ob das eine dauerhafte Änderung ist. Natürlich ist es möglich, dass die Marke plant, das Modell in einem zweijährigen Rhythmus herauszubringen, ähnlich wie sie es mit ihrem Samsung Galaxy Watch 8 Classic Modell macht.

(Image credit: Future / Britta O'Boyle)

Damit steht die Marke auch nicht allein da. Andere Berichte über das erwähnte iPhone Air deuten ebenfalls darauf hin, dass die Verkaufszahlen alles andere als überwältigend sind.

Persönlich überrascht mich das nicht wirklich. Auch wenn die neuen Modelle bei ihren jeweiligen Launch-Events im Mittelpunkt standen, habe ich nie ganz verstanden, warum ein so schlankes Gerät unbedingt nötig sein sollte.

Tatsächlich habe ich schon früher gesagt, dass der Launch dieser Modelle eher taktisch sei: Die Hersteller können die Forschungskosten für schlankere Gehäuse auf mehr Geräte verteilen – nicht nur auf ihre Foldables.

Trotzdem wäre es schade, wenn dieser Markt nur von kurzer Dauer wäre.