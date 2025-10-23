Schneller als Snapdragon? Samsung plant Chip-Wechsel fürs Galaxy S26

Kurze Zusammenfassung Berichten zufolge erwägt Samsung, bei seiner Galaxy-S26-Reihe wieder auf eigene Exynos-Chips zu setzen. Demnach soll der neue Exynos 2600 in allen Modellen des kommenden Flaggschiffs zum Einsatz kommen – allerdings wohl nicht in allen Regionen.

Die meisten großen Smartphone-Veröffentlichungen für 2025 haben bereits stattgefunden. Wir haben gesehen, wie Apple seine neuen iPhones vorgestellt, Google seine Pixel-Reihe erweitert und Samsung sowohl die Flaggschiff-Galaxy-S25-Serie als auch seine neuesten faltbaren Handys präsentiert hat. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Auch andere Marken haben in diesem Jahr zahlreiche Geräte auf den Markt gebracht.

Mit den aktuellen Flaggschiffen also weitgehend abgehakt, richtet sich nun der Blick nach vorne. Samsung gehört traditionell zu den ersten Herstellern, die das Jahr mit einer großen Neuankündigung beginnen. Das Unternehmen stellt seine Galaxy-S-Serie in der Regel im Januar vor, was bedeutet, dass wir in nur wenigen Monaten mit dem Galaxy S26, S26+ und S26 Ultra rechnen können.

Und laut den neuesten Gerüchten könnte es für diese Smartphones eine echte Überraschung geben.

Warum könnte Samsung wieder zu Exynos wechseln?

Laut 9to5Google könnte Samsungs Galaxy-S26-Reihe auf den firmeneigenen Exynos-2600-Chip statt auf Qualcomms kürzlich angekündigten Snapdragon 8 Elite Gen 5 setzen.

Der Bericht stützt sich auf Informationen von Hankyung (via @Jukanlosreve) und ist somit bereits durch mehrere Quellen gegangen. Offenbar ist der Exynos 2600 ein äußerst leistungsstarker Chip.

Angeblich soll er eine bessere CPU-Leistung bieten als Apples aktueller A19 Pro, der das iPhone 17 Pro und das iPhone Air antreibt. Außerdem heißt es, dass die GPU bis zu 75 % mehr Leistung liefern soll.

Die NPU, also der Teil des Chips, der für KI-Prozesse zuständig ist, soll sogar sechsmal schneller sein als beim A19 Pro.

Dem Bericht zufolge bietet der Exynos 2600 rund 30 % mehr GPU- und NPU-Leistung als der Snapdragon 8 Elite Gen 5. Der Chip soll im 2-nm-Verfahren von Samsung gefertigt werden; Apples A19 Pro und Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5 setzen dagegen noch auf 3 nm.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus, daher ist bei diesen Angaben Vorsicht geboten. Wahrscheinlich wird der Exynos-Chip nur in den UK- und EU-Versionen des Galaxy S26 zum Einsatz kommen – nicht jedoch in den Modellen für Nordamerika, China oder Japan.