Vergiss DJI – die neue leichte Drohne von Zero Zero Robotics ist „100 % wasserdicht“ und hat eine Windresistenz der Stufe 7

DJI lässt wenig bis gar keinen Raum für andere Marken in der Drohnen-Szene, aber die innovativsten Unternehmen schaffen es dennoch, im Schatten des chinesischen Giganten zu gedeihen.

Zero Zero Robotics ist eines dieser Unternehmen, das seinen riesigen Rivalen übertrumpfte, als es vor zwei Jahren die HoverAir X1 einführte, die erste tatsächlich nutzbare Selfie-Drohne auf dem Markt.

Jetzt ist die Marke mit einem weiteren Novum zurück. Die HoverAir Aqua ist die erste wasserdichte Drohne, die buchstäblich vom Wasser aus gestartet werden kann.

Zero Zero Robotics behauptet, die Aqua sei „100 % wasserdicht“ und verfügt über mehr als 15 wasserdichte Features – darunter eine hydrophobe, korrosionsbeständige Nano-Beschichtung, leichte Titan-Komponenten und einen selbstheizenden Körper.

Die Aqua scheint außerdem die erste Drohne zu sein, die in auffälligem Orange statt in den üblichen Farben daherkommt – so lässt sie sich leichter vor dem Himmel oder Wasser erkennen.

(Image credit: Zero Zero Robotics)

Zero Zero Robotics sind schon lange Vorreiter, wenn es um Bildqualität geht – mit bis zu 8K-Auflösung bei weniger als 249 g Gewicht (siehe auch meinen HoverAir X1 PROMAX Test). Die neue Aqua macht da keine Ausnahme.

Die wasserdichte Aqua filmt in 4K mit 100 fps und bringt einen 1/1,3"-CMOS-Sensor mit, der locker mit Konkurrenten wie DJI Neo oder DJI Flip mithalten kann – und sie in manchen Bereichen sogar übertrifft.

Doch nicht nur Wasser steckt die Aqua problemlos weg: Laut Zero Zero Robotics hat die Drohne eine Windresistenz der Stufe 7 – ziemlich beeindruckend für so ein kompaktes Gerät.

Für Drohnenfans ist das eine spannende Zeit. Neben dem Selfie-Drohnen-Boom der letzten Jahre steht auch der Insta360-Ableger Antigravity kurz davor, die erste 360-Grad-Drohne weltweit zu präsentieren.

Weitere technische Details zur Aqua folgen bald. Wer will, kann sich jetzt schon bei Zero Zero Robotics für Updates anmelden.