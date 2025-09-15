Apple AirPods Pro 3 Live-Übersetzung könnte nicht zu den Menschen kommen, die sie am meisten benutzen würden

Kurze Zusammenfassung Eines der herausragendsten Merkmale der AirPods Pro 3 wird nicht in die EU kommen. Neueste Berichte deuten darauf hin, dass die Live-Übersetzung zumindest zum Start übersprungen wird.

Als Apple Anfang dieser Woche die AirPods Pro 3 vorstellte, drehte sich ein Großteil der Veranstaltung um ein zentrales Merkmal. Die Live-Übersetzung war im Vorfeld durchgesickert, war aber sehr wohl der Eckpfeiler der neuen Flaggschiff-Ohrhörer der Marke.

Es ist auch nicht schwer zu verstehen, warum. Das Werbevideo zeigte ein elegantes Benutzererlebnis, das nahtlos Sprache durch deine AirPods und iPhone übersetzen konnte und damit viele Möglichkeiten eröffnet.

Es wird auch von Apple Intelligence angetrieben, die nicht den nahtlosesten Start hatte. Aus der Perspektive von Apple ist es wahrscheinlich ebenso attraktiv, ein bahnbrechendes Merkmal zu haben, das effektiv funktioniert, um es als Flaggschiff für Apple Intelligence zu fördern und zu pushen.

Es gibt nur ein Problem – laut den neuesten Berichten wird das Feature nicht für Nutzer*innen in der EU verfügbar sein. Das scheint eine leicht auffälliges Versäumnis zu sein, zumal der Block nicht weniger als 24 offiziell gesprochene Sprachen enthält.

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Warum ist die Live-Übersetzung in der EU nicht verfügbar?

Apple hat keinen offiziellen Grund für den fehlenden Support angegeben, aber es ist wahrscheinlich auf Regeln und Gesetze in der EU im Zusammenhang mit der Nutzung von künstlicher Intelligenz zurückzuführen. Der AI Act wurde Anfang dieses Jahres eingeführt und war das erste richtige Gesetz zur Regulierung der Nutzung von KI.

Es könnte sicherlich sein, dass Apple dagegen verstößt, obwohl ich – wenn auch nur sehr kurz – die Zusammenfassung gelesen habe und nicht sehe, wo diese Technologie die Hochrisikodefinitionen beeinträchtigen würde. Es scheint also, als ob etwas anderes im Gange ist.

Es ist das Neueste in einer langen Reihe hochkarätiger, hin und her gehender Diskussionen zwischen Apple und der EU. Vor diesem Fall war der prominenteste das USB-C-Debakel, bei dem Apple für das Recht kämpfte, das Lightning-Kabel auf Telefonen zu verwenden.

Es gab auch Spannungen über die Besteuerung in der Region und über Gatekeeping und die Hinzufügung einer sogenannten 'Apple Tax' für andere Entwickler*innen, die über den Apple App Store verdienen. Ist dies der Beginn eines neuen Kapitels in dieser Geschichte?