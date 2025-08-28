Apple AirPods Pro 3 soll Designänderung von AirPods 4 übernehmen, sagt Experte

Kurze Zusammenfassung Die Apple AirPods Pro 3 könnten einige Designänderungen der AirPods 4 übernehmen. Dazu gehört ein kleineres Case, was für Nutzer*innen eine praktische Verbesserung sein dürfte.

Nachdem kürzlich Berichte aufgetaucht sind, dass ein Nachfolger der AirPods Pro 2 schon in wenigen Wochen erscheinen könnte, gibt es jetzt weitere Details zum Design. Dabei wurden ein paar Änderungen bekannt, die die breite Öffentlichkeit wohl gutheißen dürfte.

Zuerst das Case: Dieses soll im Vergleich zum aktuellen Modell kleiner werden, ähnlich wie bei den AirPods 4 beim Launch.

Das macht das Ganze deutlich handlicher und ermöglicht es dir, die AirPods noch einfacher in kleine Fächer deiner Tasche zu stecken. Doch nicht nur das Case wird kleiner – auch die Ohrhörer selbst sollen ein kompakteres Design bekommen.

Es geht aber nicht nur um Größe und Optik. Laut dem Bericht wird auch der physische Pairing-Button verschwinden und durch eine tippsensitive Fläche am Case ersetzt.

(Image credit: Matt Kollat/T3)

Manche mögen das als Nachteil sehen – physische Buttons haben in der Technik-Welt schließlich ihre treue Fangemeinde – aber es passt definitiv zu Apples Philosophie. Ich hoffe, dass der Verzicht auf den Knopf mit einer verbesserten Wasserresistenz einhergeht, das wäre auf jeden Fall ein willkommenes Feature.

Außerdem würde es helfen, die Designsprache über Apples gesamte Ohrhörer-Range hinweg zu vereinheitlichen. Auch das wird in Apple-Kreisen gut ankommen – wir wissen, dass die iPhone-17-Familie etwas uneinheitlicher aussehen soll als frühere Modelle, da ist so ein einheitlicher Look schon ein kleiner Trost.

Es wirkt außerdem wie ein geschmackvolles Update. Die AirPods Pro 2 gelten oft als eines dieser seltenen Beispiele für nahezu perfekte Balance – aus Design, Hardware und Software, bei dem man wirklich nicht viel ändern muss.

Da der Launch bereits in wenigen Wochen erwartet wird, behalten wir die Entwicklungen natürlich genau im Auge.