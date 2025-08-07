Laut einem großen Leak wird die PS6 die PS5 Pro wie ein Spielzeug aussehen lassen

Kurze Zusammenfassung Es gibt neue Infos zur kommenden PS6-Konsole: Angeblich wird sie dreimal so leistungsstark sein wie die aktuelle PS5. Sogar doppelt so stark wie die PS5 Pro soll sie sein, heißt es. Außerdem ist auch ein Sony-Handheld für Gaming geleakt worden.

Ein Branchenexperte will erste Hardware-Details zur PlayStation 6 entdeckt haben – und wenn das stimmt, steht uns eine echte Gaming-Maschine bevor. Sollte das stimmen, wäre die PS6 bei klassischer Grafikberechnung und 3D-Rendering doppelt so leistungsstark wie die P55 Pro.

Im Vergleich dazu soll die nächste Xbox-Generation laut aktuellen Leaks deutlich schwächer ausfallen.

Doch damit nicht genug: Der Leak enthält auch erste Infos zum Preis der PS6 und ein spannendes Hardware-Extra – einen lang erwarteten Nachfolger der PS Vita.

Die Infos stammen vom YouTube-Kanal Moore's Law is Dead, der in der Gaming-Hardware-Szene als ziemlich verlässlich gilt. Laut dem Kanal stammen die Details aus einer geleakten AMD-Präsentation.

Der PS6-Codename soll „Orion“ lauten, der Release ist wohl für Ende 2027 oder Anfang 2028 geplant.

Besonders spannend: Trotz der starken Technik soll Sony durch Kostensenkungen den Preis niedrig halten – und die PS6 etwa zum selben Preis wie die PS5 auf den Markt bringen.

Also rund 499 Euro – und damit deutlich günstiger als die kritisierte PS5 Pro.

Was ist sonst noch über die PS6 und den mysteriösen Sony-Handheld bekannt?

Außerdem soll die PS6 laut Leak abwärtskompatibel zu PS5- und PS4-Spielen sein – und dabei mit einem reduzierten Stromverbrauch laufen. Letzteres passt zu Sonys genereller Strategie, den Energiebedarf mit jeder Generation weiter zu senken.

Engadge weist allerdings darauf hin, dass die Präsentation, aus der all diese Infos stammen, bereits aus dem Jahr 2023 stammt. Sie wurde damals von AMD an Sony gepitcht. Es ist also gut möglich, dass sich seither einiges geändert hat – auch wenn klar ist: Die PS6 muss der PS5 Pro deutlich überlegen sein, sonst wäre es kein echter Generationssprung.

In den geleakten Dokumenten tauchte übrigens auch ein Handheld namens Canis auf. Auch das soll PS5- und PS4-Spiele unterstützen und ist wohl ebenfalls für das Zeitfenster 2027/28 geplant.

Er soll leistungsstärker sein als der Xbox Ally X – was angesichts des Zeitunterschieds zwischen den beiden Releases allerdings wenig überrascht.

Wir bleiben dran und halten die Augen offen – schließlich nähern wir uns dem Ende eines klassischen Konsolenzyklus, und es dürfte in den kommenden Monaten noch einiges an Infos durchsickern.