Xbox hat eine neue Konsole bestätigt, doch sie dürfte alles andere als günstig werden

Kurze Zusammenfassung Xbox wird auf jeden Fall eine neue Konsole auf den Markt bringen – wahrscheinlich in ein paar Jahren. Sie soll „sehr premium“ sein und könnte sogar ein Hybrid aus PC und Konsole werden, der deutlich teurer als die Xbox Series X ist.

Xbox hat die Gerüchte, keine weitere Heimkonsole zu veröffentlichen, klar zurückgewiesen – auch wenn das für manche vielleicht keine große Rolle spielt. Der Preis der kommenden Generation könnte allerdings so hoch sein, dass andere Optionen schnell attraktiver wirken.

Xbox-Präsidentin Sarah Bond verriet in einem Interview, dass die nächste Xbox-Generation „sehr premium“ sein wird. Sie sprach von einer „sehr hochwertigen, kuratierten Erfahrung“, was vermutlich bedeutet, dass die neue Konsole deutlich teurer ausfallen wird als die Xbox Series X.

Da die Xbox Series X in der Digital Edition bei 499,99 Euro startet, könnte ihr Nachfolger sogar für 799 Euro oder mehr erscheinen.

Ein Blick auf die Preisgestaltung der ROG Xbox Ally zeigt, wohin die Reise gehen könnte: Sie liegt preislich bei 899 Euro. Und wie Sarah Bond gegenüber Mashable (via VGC) erklärte: „Du beginnst zu sehen, welche Überlegungen wir in dieses Handheld-Gerät einfließen lassen.“

Viele vermuten, dass ihre Aussagen auf die Features der nächsten Xbox hinweisen. Berichte deuten darauf hin, dass es sich um ein Xbox-/PC-Hybridgerät handeln wird – also eine Konsole, die beide Arten von Spielen unterstützt.

Diese Annahme passt zu weiteren Hinweisen, nach denen die neue Xbox deutlich leistungsstärker sein soll als die PlayStation 6. Beide sollen zwar auf einer AMD-Architektur basieren, doch die Xbox könnte mit modernerer Hardware und mehr RAM ausgestattet sein.

Klar, das würde den Preis weiter nach oben treiben. Vielleicht sogar so weit, dass die Konsole eher ein Nischenprodukt wird, während die PS6 stärker auf den Massenmarkt zielt. Xbox dürfte das aber kaum stören.

Schließlich baut das Unternehmen sein Angebot mit Xbox Cloud Gaming ohnehin weiter aus. Statt eines günstigen Nachfolgers zur Series S könnten Gelegenheitsspieler*innen mit gestreamten Games über Smart-TVs oder andere Geräte völlig zufrieden sein – viele würden kaum einen Unterschied bemerken.

Die nächste Xbox dürfte also vor allem Hardcore-Gamer*innen ansprechen: Nutzer*innen, die sonst vielleicht über ein Gaming-PC-Setup nachdenken, aber von der Idee einer Hybrid-Konsole fasziniert sind.

Sie wird sicher nicht alle abholen, aber angesichts des Vorsprungs, den Sony im aktuellen Konsolenrennen hat, wirkt dieser Strategiewechsel durchaus sinnvoll. Ob er am Ende aufgeht, wird die Zeit zeigen.