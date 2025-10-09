Xbox räumt mit Gerüchten auf, sich aus dem Konsolengeschäft zurückzuziehen

Kurze Zusammenfassung Microsoft hat sich zu den Gerüchten geäußert, dass das Unternehmen keine neuen Heimkonsolen mehr planen würde. Es werde neue Xbox-Konsolen geben, heißt es – auch wenn Microsoft gleichzeitig stark in Cloud Gaming investiert.

In den letzten Tagen kursierten Gerüchte, dass das Ende der Xbox gekommen sei. Angeblich wolle Microsoft komplett auf Cloud Gaming setzen und sich aus dem Konsolengeschäft zurückziehen.

Microsoft hat die Spekulationen jedoch mit einem klaren Statement zurückgewiesen: Man sei weiterhin – im wahrsten Sinne des Wortes – im Spiel.

„Wir investieren aktiv in unsere zukünftigen eigenen Konsolen und Geräte, die von Xbox entworfen, entwickelt und gebaut werden“, heißt es in der Stellungnahme.

In der Stellungnahme verweist Microsoft außerdem auf die Ankündigung einer mehrjährigen Partnerschaft mit dem Chip-Hersteller AMD, die im Juni bekannt gegeben wurde. Die Partnerschaft zielt darauf ab, dass beide Unternehmen die Chips für künftige Geräte – darunter auch die Next-Gen-Xbox – gemeinsam entwickeln.

Damit wäre das Thema eigentlich erledigt. Oder vielleicht doch nicht?

Warum wird das Ende der Xbox-Konsole vorhergesagt?

Obwohl schon länger spekuliert wird, dass Microsoft seinen Fokus komplett auf Cloud Gaming legen könnte, hat der jüngste (und massive) Preisanstieg für den Xbox Game Pass Ultimate das Thema erst richtig angeheizt.

Jez Corden von unserem Schwesterportal Windows Central ist der Sache nachgegangen und fand heraus, dass der Ursprung offenbar in Gaming-Foren liegt.

Was als Diskussion über Microsofts unklare Hardware-Pläne begann, verwandelte sich schnell in die Aussage: „Xbox-Hardware wurde gestrichen“. Auf Social Media wurde das dann noch weiter verstärkt.

Cordens Quellen zufolge sind die Hardware-Pläne aber keineswegs unsicher – Microsoft produziert weiterhin die aktuellen Xbox-Konsolen, und künftige Heimkonsolen sind nach wie vor geplant.

Man kann allerdings verstehen, warum einige verunsichert sind: In diesem Sommer haben Händler wie Costco aufgehört, Xbox-Modelle zu führen, dann gab es die massive Preiserhöhung beim ohnehin schon sehr profitablen Game Pass. Außerdem werden ehemals Xbox-exklusive Titel inzwischen auch auf die PS5 portiert.

Und angesichts der anhaltenden Tarif-Situation in den USA ist es ohnehin keine einfache Zeit, um in der Hardware-Produktion aktiv zu sein. Klar ist also: Microsoft denkt genau über die Zukunft seiner Konsole nach.

Für den Moment scheint die Zukunft der Xbox gesichert. Langfristig sind Gamer*innen aber noch nicht überzeugt.

Wie ein Reddit-User auf die neue Stellungnahme reagierte: „Microsoft bestätigt: Die Hardware-Pläne für die Next-Gen-Xbox-Konsolen sind erst dann gestrichen, wenn Microsoft sie offiziell streicht.“