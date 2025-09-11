Beyerdynamic ist zurück mit erschwinglichen aptX Lossless Over-Ears und superleichten offenen Kopfhörern

Kurze Zusammenfassung Beyerdynamic hat drei neue Kopfhörer vorgestellt: den Over-Ear Aventho 200 mit Active Noise Cancelling (ANC) und aptX Lossless sowie die offenen Modelle Amiron Zero und Amiron 200.

Unter neuer Leitung feiert Beyerdynamic den Launch von drei neuen Kopfhörern mit High-End-Spezifikationen, die dabei überraschenderweise das Budget nicht sprengen.

Die Produktpalette umfasst ANC-Over-Ears mit aptX Lossless und bis zu 60 Stunden Wiedergabezeit sowie Clip-On-Kopfhörer mit 20 Stunden Akkulaufzeit und Bluetooth 5.4. Außerdem gibt es ein fitnessorientiertes Paar offene Kopfhörer mit 36 Stunden Akkulaufzeit und sicherem Sitz für intensive Workouts

Das Flaggschiff der Reihe ist der Aventho 200 – stylische Over-Ear-Kopfhörer mit 45-mm-Dynamiktreibern und aptX Lossless. Sie sind im Grunde eine erschwinglichere Version der beeindruckenden Aventho 300, die wir Anfang des Jahres getestet haben.

Die Over-Ears bieten bis zu 63 Stunden Wiedergabe ohne ANC und unterstützen Google Fast Pair sowie Bluetooth Multipoint. Die Ohrpolster sind austauschbar für eine längere Lebensdauer, und das Kopfband ist mit Memory-Schaumstoff für zusätzlichen Komfort ausgestattet. Sie sind in den Farben Schwarz oder Nordic Grey erhältlich.

Die Amiron 200 sind für Sport und Fitness konzipiert, sodass du die Welt um dich herum hören kannst (Image credit: Beyerdynamic)

Beyerdynamic Over- und Open-Ear-Kopfhörer: Funktionen und Preise

Es gibt zwei Sets von Clip-On-Kopfhörern. Zuerst die Amiron 200, die für Sport und Fitness entwickelt wurden und bis zu 36 Stunden Akkulaufzeit bieten. Dann gibt es die eher stilorientierten Amiron Zero.

Beide Modelle sitzen außerhalb deines Gehörgangs, sodass du wichtige Dinge wie Durchsagen im Zug oder Gefahren im Freien weiterhin hören kannst.

Mit nur 6 g pro Seite sind die Amiron Zero besonders leicht für offene Kopfhörer und kommen mit Bluetooth 5.4, 20 Stunden Akkulaufzeit und IP54-Schutz gegen Staub und Spritzwasser.

Die Amiron 200 sind eher für Fitness-Nutzer:innen gedacht und bieten ebenfalls IP54-Schutz gegen Schweiß und Staub. Sie setzen auf Bluetooth 5.3, punkten dafür aber mit einer längeren Akkulaufzeit von bis zu 36 Stunden – im Vergleich zu den 20 Stunden der Amiron Zero.

Beyerdynamic verspricht „außergewöhnlich satten Bass“, der dich beim Training so richtig pusht.

Alle Modelle gibt es in Schwarz, Weiß oder im schwarzen-orangefarbenen Sportdesign.

Die drei Kopfhörer sollen voraussichtlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres auf den Markt kommen. Preislich liegen sie bei:“