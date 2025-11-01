Mezes klassische Kopfhörer erhalten ein großes Audio-Upgrade, gleicher üppiger Look

Kurze Zusammenfassung Meze Audio hat seine 99 Classics Over-Ears mit einer Reihe von klanglichen Verbesserungen überarbeitet, um mehr Präzision und Bass sowie klarere Mitten und Höhen zu liefern. Sie sind auch zu einem erschwinglichen Preis von 349 € erhältlich.

Die rumänische High-End-Audiomarke Meze Audio feiert ein Jubiläum. Ihre 99 Classics Kopfhörer sind 10 Jahre alt, und zu diesem Anlass wurden sie mit einem Audio-Upgrade versehen.

Das Unternehmen verspricht, dass das Modell der zweiten Generation eine neutralere Abstimmung, verbesserte akustische Technik und einen USB-C DAC/Amp bietet.

Wie andere Produkte von Meze Audio wurden die neuen 99 Classics mit Blick auf Langlebigkeit entwickelt – das Unternehmen sagt, dass jede Komponente austauschbar ist, um ihre Lebensdauer über Jahre hinweg zu verlängern. Das ist etwas, das man selbst bei den besten Kopfhörern auf dem Markt nicht oft findet.

Eine Sache, die sich bei den Kopfhörern der zweiten Generation nicht geändert hat, ist ihr Aussehen. Sie haben die gleiche markante Silhouette wie die Originale und verfügen über ähnliche Walnuss-Ohrmuscheln.

Die bedeutendsten klanglichen Verbesserungen findest du jetzt im Inneren der Ohrmuscheln.

(Image credit: Meze Audio)

Meze Audio 99 Classics 2. Generation: Hauptmerkmale und Preise

Meze sagt, dass es 10 wesentliche Verbesserungen bei den neu gestalteten 99 Classics gibt. Die Abstimmung wurde für einen ansprechenden, aber kontrollierten Bass verfeinert, mit klareren Mitten und Höhen. Es gibt verbesserte Treiberabgleich-Algorithmen, um eine genauere Stereoabbildung zu liefern. Und subtile interne Vergrößerungen in den Ohrmuscheln verbessern die Kontrolle der niedrigen Frequenzen.

Es gibt auch eine verbesserte akustische Abdichtung sowie einen dedizierten Bassport für präzisere Abstimmung. Während ein offeneres Gitter die Beugung und Hochfrequenz-Artefakte reduzieren sollte.

Ein neues Ohrpolstersystem ist an Bord, das eine konsistente Frequenzantwort beibehält, und es gibt auch Verbesserungen bei der räumlichen Abbildung, Trennung und Klangbühne.

Weitere praktische Anpassungen wurden ebenfalls vorgenommen, darunter eine vergrößerte 7mm Eingangsbuchse für breitere Kabelkompatibilität, ein verbessertes 1,8m Dual-Twist-Kabel mit Kevlar-Ummantelung und ein USB-C DAC/Amp-Dongle.

Was die Spezifikationen betrifft, so hast du eine Impedanz von 16 Ohm, einen Frequenzbereich von 15Hz bis 25kHz und eine Empfindlichkeit von 103dB SPL/mW bei 1kHz. Und trotz der Verwendung von Walnuss in den Ohrmuscheln sind die 99 Classics mit 290g leicht.

Die Meze Audio 99 Classics (2. Generation) sind jetzt erhältlich für 349 €.