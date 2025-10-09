Sennheisers Top-Hi-Res-Kopfhörer werden deinen Sound und Laptop aufwerten

Kurze Zusammenfassung Sennheisers neue Flaggschiff-Kopfhörer unterstützen Hi-Res Audio kabelgebunden und kabellos und werden mit einem USB-C-Dongle geliefert, um Handys, Tablets und Laptops für hochwertiges Streaming aufzurüsten. Der Preis liegt bei 499,90 Euro – vorbestellbar sind sie ab sofort.

Sennheiser hat neue Flaggschiff-Kopfhörer angekündigt, die Hi-Res Audio sowohl kabelgebunden als auch kabellos liefern können. Die HDB 630 Over-Ears kommen außerdem mit einem Dongle, der dein Handy, Tablet oder Laptop auf aptX Adaptive und aptX Lossless Streaming aufrüstet.

Den Dongle kennen wir bereits – es handelt sich um den Sennheiser BTD700 USB-C Dongle, über den wir bereits im Sommer berichtet haben. Einzeln kostet der Dongle rund 49 Euro.

Die Kopfhörer bringen auch bekannte Designelemente mit, da sie auf dem Gehäuse der fünf Sterne bewerteten Sennheiser Momentum 4 basieren. Die Kopfhörer selbst sind jedoch neu und bieten beeindruckende technische Daten.

(Image credit: Sennheiser)

Sennheiser HDB 630 Kopfhörer: Hauptmerkmale und Preisgestaltung

Die Sennheiser HDB 630 Kopfhörer verfügen über einen 42 mm Dynamik-Wandler mit einem digitalen Audio-Engine für kabelgebundenes und kabelloses Hören. Die Frequenzantwort liegt bei 6 Hz bis 40 kHz über USB-C und 6 Hz bis 22 kHz über analog oder Bluetooth.

Der USB-C-Anschluss unterstützt nativ 24 Bit/96 kHz Audio, und im kabellosen Modus kommt Bluetooth 5.2 mit aptX Adaptive zum Einsatz (kein Lossless). Sennheiser gibt an, dass nur 16 % der Smartphone-Hardware Wireless Hi-Res Audio streamen kann, der mitgelieferte Dongle erhöht diesen Wert jedoch auf 80 %.

Gesteuert wird alles über die aktualisierte Smart Control Plus App, die unter anderem ein praktisches Crossfeed-Feature bietet, um linke und rechte Kanäle sanft zu mischen und harte Panning-Mixe angenehmer zu machen.

Weitere Features sind ein anpassbarer parametrischer EQ mit teilbaren Presets, adaptive Geräuschunterdrückung (ANC) mit Transparenzmodus und eine versprochene Wiedergabedauer von 60 Stunden mit aktiver ANC. Schnellladen ermöglicht in nur 10 Minuten weitere 7 Stunden Wiedergabe.

Die Sennheiser HDB 630 Kopfhörer sind ab heute vorbestellbar zu einem Preis von 499,90 Euro. Die Auslieferung beginnt am 21. Oktober 2025.