Grado baut die beeindruckende Signature Series weiter aus – mit neuen Audiophile-Kopfhörern und einem überarbeiteten Treiber-Design

Kurze Zusammenfassung Die Grado Signature S750-Kopfhörer verfügen über einen neu gestalteten 50-mm-Treiber, ein überarbeitetes Polsterdesign und die bekannte robuste Bauweise. Sie sind ab November erhältlich und kosten 1.695 $, was ca. 1.945 Euro entspricht.

Grados Flaggschiff-Kopfhörer der Signature Series beeindrucken sowohl klanglich als auch optisch – und nun gibt es ein drittes Modell in der Reihe.

Die Grado Signature S750 Open-Back-Kopfhörer verfügen über einen neu entwickelten Treiber und einen deutlich verbesserten Tragekomfort – zusätzlich zur audiophilen Performance, für die die Serie bekannt ist.

Neben dem neuen Treiber gibt es auch neue Ohrpolster – die Grado B Cushions sind beim neuesten Modell serienmäßig dabei, können aber auch als Ersatz für andere Grado-Kabelkopfhörer verwendet werden. Sie wurden so gestaltet, dass der Abstand zwischen Treiber und Ohr verkürzt wird.

Die Polster haben außerdem eine kleinere Innenöffnung und acht präzise geformte Schlitze, um den Luftstrom zu verbessern und die Klangbühne weiter zu öffnen. Laut Grado verteilt die flache Oberfläche den Druck gleichmäßiger über das Ohr, reduziert Ermüdung und sorgt für ein neues, deutlich spürbares Tragegefühl bei längeren Hörsessions.

Die Grado Signature Series hat jetzt drei Modelle – rechts die S750 (Image credit: Grado)

Grado Signature S750 Kopfhörer: Hauptmerkmale und Preisgestaltung

Die S750 Open-Back Over-Ears führen einen neu entwickelten Treiber, den S2, ein. Dieser ist 50 mm groß und besitzt eine Membran aus Kohlefaser-Papier-Verbund, sowie eine leichte Schwingspule aus Kupfer und Aluminium.

Grado erklärt, dass der Treiber eine natürliche Musikwiedergabe mit hoher Definition und großem dynamischen Umfang liefert. Die Frequenzantwort liegt bei 6 Hz bis 46 kHz, die Nennimpedanz bei 38 Ohm.

Das Gehäuse der S750 besteht aus Aluminium für Stabilität und geringes Gewicht; mit 460 g sind die Kopfhörer über 10 % leichter als die Grado Signature HP100 SE. Das Lederkopfband ist etwas schmaler, aber stärker gepolstert, was den Tragekomfort verbessern dürfte.

Wie bei früheren Signature-Modellen kommen die S750-Kopfhörer mit abnehmbaren Kabeln – hier ein 1,8 m langes Kabel mit goldener Ummantelung und 6,35‑mm-Single-Ended-Stecker. Die Kabel verbinden sich über 4-Pin-Balanced-Mini-XLRs mit den Kopfhörern. Grado kündigt zudem weitere Kabel- und Steckeroptionen an.

Die Grado Signature S750 werden ab November 2025 verfügbar sein und kosten 1.695 $ (ca. 1.945 Euro).