Beyerdynamics neuer Studio-Kopfhörer scheint perfekt für Profis mit kleinem Budget zu sein

Kurze Zusammenfassung Der Beyerdynamic DT 270 Pro Kopfhörer verspricht Studio-Sound-Monitoring für unter 100 Euro. Er ist superleicht, mit weichen Velours-Ohrpolstern und einem gut gepolsterten Kopfbügel – perfekt für lange Recording-Sessions, egal ob du Profi oder Hobby-Musiker*in bist.

Der Beyerdynamic DT Pro Kopfhörer ist eine beliebte Wahl für Audio-Profis, Podcaster*innen und Musiker*innen. Sein präziser Sound und der bequeme Sitz machen ihn besonders bei nächtlichen Studio-Sessions beliebt. Jetzt gibt es ein erschwinglicheres Modell in der DT-Familie, ideal für alle, die Profiqualität zu einem niedrigeren Preis suchen.

Der DT 270 Pro ähnelt seinen teureren Geschwistern und setzt, wie die meisten Kopfhörer der Reihe, auf ein geschlossenes Design.

Er ist etwas kompakter als andere DT Pros, zum Beispiel der DT 770 Pro. Das Kabel lässt sich wahlweise auf beiden Seiten anschließen. Außerdem wird der Kopfhörer mit einem 3,5-mm-zu-USB-C-Adapter geliefert, damit du ihn auch ganz bequem mit mobilen Geräten nutzen kannst.

(Image credit: Beyerdynamic)

Beyerdynamic DT 270 Pro im Test: Hauptmerkmale und Preis

Der DT 270 Pro Kopfhörer ist mit nur 194 g sehr leicht und hat einen Federstahl-Kopfbügel mit weicher Polsterung für einen bequemen Sitz.

Die Ohrpolster bestehen aus Velours und lassen sich einfach austauschen. Eine clevere Wahl für langes Hören, denn Velours nutzt sich deutlich weniger ab als viele vegane Leder-Alternativen.

Ich habe den Kopfhörer selbst noch nicht getestet, aber Beyerdynamic verspricht ein „Studio-Level“-Soundprofil. Wenn er dem DT 770 ähnelt, kannst du mit leicht reduziertem Bass und betonten Höhen rechnen – ideal, um Mixe zu analysieren oder Störgeräusche wie Klicks und Zischen herauszuhören. Der Frequenzgang liegt bei 5 Hz bis 24.000 kHz.

Ein wesentlicher Unterschied zum DT 770: Während der 770er in drei Impedanzen erhältlich ist (250 Ohm für leistungsstarke Studiogeräte, 80 Ohm für den allgemeinen Studioeinsatz und 32 Ohm für Laptops, Smartphones und Tablets), gibt es den DT 270 Pro nur in einer Version mit 45 Ohm.

Der DT 270 Pro ist ab sofort bei Anbietern wie Amazon erhältlich und liegt preislich bei 99 Euro.