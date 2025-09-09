Bose's 2. Gen QuietComfort Ultra Kopfhörer fügen diese Killer-Features hinzu

Kurze Zusammenfassung Bose hat heimlich die neuesten QuietComfort Ultra Kopfhörer vorgestellt, jetzt in der 2. Generation. Die aktualisierten Over-Ears verfügen über USB-C-Audio, verbesserte Akkulaufzeit, verbessertes aktives Noise-Cancelling und einen Kinomodus.

Bose ist bekannt dafür, einige der besten Kopfhörer für Reisen in seinen 5-Sterne QuietComfort Ultra Kopfhörern herzustellen.

Nun hat die Marke jedoch heimlich das Update der zweiten Generation dieses Modells, die passend benannten QuietComfort Ultra Kopfhörer 2. Gen, auf den Markt gebracht.

Es sind zwei Jahre vergangen, seit die Kopfhörer der ersten Generation auf den Markt kamen, mit ihrer renommierten aktiven Noise-Cancelling (ANC)-Technologie, die Kritiker*innen und Kund*innen gleichermaßen beeindruckt hat.

Was bringt die verbesserte Version also genau mit sich? Hier haben wir die Killer-Features der Bose QuietComfort Ultra Kopfhörer 2. Gen für dich zusammengefasst:

Verbessertes ANC

(Image credit: Bose)

Es ist schwer vorstellbar, dass eines der besten aktiven Noise-Cancelling (ANC)-Systeme noch besser werden könnte, aber hier sind wir – Bose sagt, dass das Modell der 2. Gen „subtile, aber bedeutungsvolle“ Anpassungen mit sich bringt.

Dazu gehören tieferer Bass bei lauteren Lautstärken, Abstimmung für einen natürlicher klingenden Hochtonbereich und größere Audioklarheit, wenn die Lautstärke erhöht wird.

Bose's ActiveSense-Technologie, die die Ohren für ein optimales personalisiertes Klangprofil „lesen“, wurde ebenfalls verbessert und verwendet einen neuen Algorithmus, der „ präzisere“ ANC-Ergebnisse verspricht.

USB-C-Audio

Das große neue Feature ist, dass USB-C-Geräte für die Wiedergabe über eine kabelgebundene Verbindung genutzt werden können, sei es ein Laptop, Telefon oder ein anderes Quellgerät – eines der besten High-Res Audio Digital Audio Player (DAP) zum Beispiel.

Das bedeutet ein Hörerlebnis, das verlustfreies Audio unterstützen kann, mit bis zu 16-Bit 48kHz, das über eine Reihe von Formaten unterstützt wird. Es bietet auch eine geringere Latenz, sodass auch Gamer*innen beeindruckt sein sollten.

Kinomodus

(Image credit: Bose)

Dieser neue Modus, als Teil der Optionen von Immersive Audio, ist darauf ausgelegt, „Hintergrundaudio räumlich zu gestalten und auszubalancieren“, während die Klarheit des Dialogs verbessert wird – was nicht nur für Filme, sondern auch für TV-Sendungen und Podcasts großartig ist.

Das neue Feature wird auch den bereits veröffentlichten 2. Gen Bose QC Ultra Earbuds hinzugefügt, was ihren Wert ebenfalls erhöht – ideal, wenn du In-Ears bevorzugst.

Bessere Akkuleistung

Die Bose QuietComfort Ultra Kopfhörer 2. Gen bieten bis zu 45 Stunden Akkulaufzeit pro Ladung; obwohl das mit ANC ausgeschaltet ist – es sinkt auf 30 Stunden mit eingeschaltetem ANC oder 23 Stunden mit aktiviertem Immersive Audio.

Das ist eines von Bose's charakteristischen Klangfeatures, ein subtiler dreidimensionaler Effekt, den du jederzeit anwenden kannst, was ein immersiveres Hörerlebnis bietet, das sich basierend auf der Bewegung deines Kopfes anpasst, wenn du diese Over-Ears tragen.

Neue Farben

(Image credit: Bose)

Bose's Kopfhörer der 2. Gen kommen in klassischen Schwarz- oder Weiß-Optionen, die als Black und White Smoke bezeichnet werden.

Aber es gibt auch zwei limitierte Farbvarianten: Driftwood Sand und Midnight Violet.

Die erste ist ein cremefarbenes Finish mit holzbraunen Komponenten an den Armen des Produkts, während das violett-violette einen auffälligen Farbton liefert, wie Sie im obigen Bild sehen können.

Neuer Preis

Ein neues Produkt bedeutet jedoch zwangsläufig einen neuen Preispunkt, wobei die QuietComfort Ultra Kopfhörer 2. Gen einen Preis von 264,95 €.

Du kannst sie jetzt bestellen, für ein Verkaufsdatum ab dem 10. September. Der Preis des ursprünglichen Modells ist jedoch inzwischen gesunken, also wenn du ein Angebot suchst, ist das ein guter Vorschlag – wenn du auf die verbesserten Funktionen verzichten kannst.