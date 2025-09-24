Campfire Audio aktualisiert seine Elite-Andromeda-IEMs mit doppelter Treiberanzahl

Kurze Zusammenfassung Campfire Audio hat drei neue Modelle seiner Andromeda-IEMs mit zehn Treibern angekündigt. Neben dem Basismodell gibt es zwei sehr limitierte Editionen, die unterschiedliche Materialien und ein fortschrittlicheres Kabel verwenden.

Seltsame Dinge passieren in der Welt der In-Ear-Monitore, da Audiounternehmen immer kreativere Wege finden, mehr Treiber in ihre Ohrhörer zu packen.

Campfire Audio hat zum Beispiel seine IEMs aktualisiert hat, indem es die Treiber verdoppelt hat. Das vorherige Modell hatte fünf verschiedene Treiber wohingegen das Andromeda 10 SE Paar über 10 verschiedene Treiber verfügt.

Dies sind die bisher ehrgeizigsten IEMs von Campfire und die Treiber sind für verschiedene Aufgaben zuständig. Es gibt vier Treiber, die die niedrigen Frequenzen übernehmen, vier für den Mitteltonbereich und weitere zwei für die Höhen.

Campfire Audio sagt, dass dies zu einer deutlich verbesserten technischen Leistung, Klarheit und Detailtreue führt, ohne den charakteristischen Klang der Andromedas zu beeinträchtigen.

Neben den beiden SE-Versionen gibt es auch ein erschwinglicheres, standardmäßiges Andromeda-Paar. Auch sie erhalten das 10-Treiber-Setup, haben aber nicht die hochwertigere Verarbeitung. Und sie sind leichter erhältlich, keine limitierte Edition.

(Image credit: Campfire Audio)

Campfire Audio Andromeda 10 SE: wichtige Upgrades und Preise

Zusätzlich zu dieser 10-Treiber-Konfiguration gibt es weitere wichtige Änderungen. Das eloxierte Aluminium des standardmäßigen Andromeda-Paars wurde durch hochbelastbare PVD-Edelstahlgehäuse mit echten Damaststahl-Deckeln ersetzt und anstelle der grünen Farbe des Standardmodells stehen die Farben Gold oder Schwarz zur Auswahl.

Das Kabel ist ein neues Design, das speziell für das Andromeda 10 SE entwickelt wurde und acht 7N OCC vergoldete Kupferverbinder aufweist – das Standardmodell hat stattdessen Campfires Time Link-Modulkabel.

Ich würde gerne meine Lieblings-Bass-Tracks darauf hören – der Frequenzgang reicht bis zu sehr niedrigen 5Hz.

Wie man es von Flaggschiff-IEMs erwarten würde, sind diese ziemlich teuer. Der Distributor Audio 46 gibt einen Preis von ca. 2.120 €. Es wird nur 250 Einheiten jeder Ausführung geben.

Die Standardedition hat einen US-UVP von $1.699 (ca. 1.440 €).