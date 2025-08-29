Diamantbesetzte Loewe-Kopfhörer: Luxus pur für die Ohren

Kurze Zusammenfassung Loewe hat sich mit der renommierten Uhren- und Fashion-Marke Jacob & Co zusammengetan, um Over-Ear-Kopfhörer zu entwickeln, die mehr kosten als so mancher Sportwagen. Die Modelle Noir Rainbow und Ice Diamond starten bei knapp 100.000 Euro.

Als der T10-Bespoke-Produktdesigner Bear den Auftrag bekam, ein Paar Kopfhörer zu entwerfen, lautete die einzige Vorgabe: „Bau einfach die besten“. Also legte er alles rein, um Kopfhörer zu schaffen, die nicht nur alle anderen wireless Headphones, sondern sogar die verkabelten in den Schatten stellen.

Neben der Audio-Technik arbeitete Loewe auch mit dem Luxusuhren-Hersteller Jacob & Co zusammen, damit die Over-Ears auch optisch die Spitze darstellen. Herausgekommen sind zwei Special Editions: Die Noir Rainbow und die Ice Diamond, beide veredelt mit einer Auswahl an Saphiren oder Diamanten.

Die farbenfrohe Version Noir Rainbow ist mit mehrfarbigen 15,97 Karat Saphiren besetzt, während die Ice Diamond Version auf 12,47 Karat weiße Diamanten setzt.

(Image credit: Loewe)

Beim Launch-Event in einem passend pompösen Rahmen in Monaco verriet Loewe-CEO Aslan Khabliev, dass insgesamt nur 10 Exemplare der Kopfhörer hergestellt werden – das macht sie noch exklusiver.

Beide Paare bieten aktive Geräuschunterdrückung, KI-gesteuerte Intelligenz, Echtzeit-Übersetzung und Integration von Sprachassistenten.

Loewe führte auf dem Event einen Blindtest der Kopfhörer durch, im Vergleich zu sechs der besten Alternativen auf dem Markt. Man kann wohl sagen: Sie schlugen sich sehr gut, mit beeindruckendem Bass und klarer Trennung der Instrumente. Allerdings müsste ich sie selbst testen, um wirklich sicherzugehen.

Aber dürfte das angesichts der Verfügbarkeit und des Preises ein kleines Problem werden.

(Image credit: Loewe)

Wie viel kosten sie also?

Wenn du es tatsächlich schaffst, zu den 10 glücklichen Käufer*innen zu gehören, musst du auch ein entsprechend exklusives Sümmchen auf den Tisch legen. Die Noir Rainbow Kopfhörer kosten 99.000 Euro, während das Ice Diamond Modell bei 119.000 Euro liegt.

Gerüchten zufolge ist auch ein preislich erschwinglicheres – und weniger diamantbesetztes – Modell in Arbeit, sodass vielleicht auch „normale“ Sterbliche die Chance bekommen, die Kopfhörer mal auszuprobieren.