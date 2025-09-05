Für seine neuen Dual-Treiber-Kopfhörer und Over-Ears wirbt EarFun mit einem „weltweit ersten“ Feature

Kurze Zusammenfassung EarFun hat neue Kopfhörer und Over-Ears mit einer Vielzahl von Funktionen angekündigt, darunter ANC, Auracast, LE Audio und verlustfreies Audio. Laut dem Unternehmen sind sie die „weltweit ersten“ Modelle ihrer Art, die diese hohe Ausstattung für unter £100 / $100 bieten.

EarFun hat ein paar Audio-Produkte unter £100 angekündigt, die laut eigenen Angaben die „weltweit ersten“ sind, die Dual-Treiber und andere Top-Specs zu diesem Preis bieten.

Die Kopfhörer und Over-Ears bringen außerdem ANC, Hi-Res Audio und Auracast-Unterstützung mit.

Die EarFun Air Pro 4+ Kopfhörer sind die aktualisierte Version der „schockierend guten“ Air Pro 4. Sie kommen mit Dual-Treiber-Design, Bluetooth 6.0 mit Auracast, verlustfreiem Audio und langer Akkulaufzeit.

Die Wave Pro X Kopfhörer erscheinen erst im Januar 2026 und bieten ebenfalls verlustfreies Audio, Bluetooth 6 und lange Laufzeit.

Egal, ob du dich für Kopfhörer oder Over-Ears entscheidest: Beide Produkte versprechen die typische EarFun-Kombi aus solider Ausstattung, gutem Sound, effektivem ANC und einem niedrigen Preis.

(Image credit: EarFun)

EarFun Air Pro 4+ und Wave Pro X: Hauptmerkmale und Preise

Schauen wir uns die Specs mal genauer an.

Die Air Pro 4+ haben eine Dual-Treiber-Kombination: einen Balanced-Armature-Treiber gepaart mit einem 10-mm-Komposit-Dynamiktreiber. Untergebracht ist alles in EarFuns „nano-seitlich angepasstes akustisches Architektur“-Design, das natürlichen, weiten Klang verspricht.

Der Bluetooth-Chipsatz unterstützt Auracast, LE Audio, aptX Lossless und Qualcomm Snapdragon Sound – dazu gibt’s Google Fast Pair und In-Ear-Erkennung. Mit dem Ladeetui kommst du auf bis zu 54 Stunden Akkulaufzeit.

Die Wave Pro X setzen auf Dual-Diaphragm-Treiber (40 mm + 10 mm) und Qualcomms QCC3095-Chip. Damit bekommst du aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, Hi-Res Audio-Zertifizierung und Auracast. Außerdem sind LE Audio und USB Audio an Bord. Die Akkulaufzeit liegt angeblich bei stolzen 100 Stunden.

Preislich liegen beiden Modelle bei £89,99 / $99,99 (ca. 104 € / AU$186).

Die Air Pro 4+ Kopfhörer kommen noch im September 2025 auf den Markt, die Wave Pro X Over-Ears folgen im Januar 2026.