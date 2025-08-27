Hol dir die 80er auf die Ohren – mit diesen Old-School-Kopfhörern im Hi-Res-Upgrade

Kurze Zusammenfassung Gadhouse, Hersteller von erschwinglichen und oft sehr retro-inspirierten Plattenspielern, hat ein Set von 80er-inspirierten kabelgebundenen Kopfhörern angekündigt. Zum Preis von 69 Euro sind sie ab September erhältlich und bringen echten Retro-Sound.

Wenn du auf der Suche nach retro-inspirierten Kopfhörern ohne unnötigen Schnickschnack bist, könnte Gadhouse genau das Richtige für dich haben. Die Wesley Over-Ears sind so retro, dass man fast erwarten würde, Marty McFly aus „Zurück in die Zukunft“ auf einem Skateboard damit durch die Straßen sausen zu sehen.

Laut der Marke sind die Kopfhörer „eine Hommage an die Ära der Mixtapes“. Und um dieser Zeit treu zu bleiben, gibt es hier fast nichts, das es in den 80ern nicht schon gab – abgesehen von der Möglichkeit, sie per USB-C anzuschließen.

Gadhouse schlägt damit ein neues Kapitel auf. Bisher lag der Fokus auf erschwinglichen, oft retro-inspirierten Turntables wie dem COSMO Solar. Ich vermute, sie werden eine ähnliche Käufergruppe ansprechen: Leute, die klassische Looks zu fairen Preisen lieben.

(Image credit: Gadhouse)

Gadhouse Wesley Kopfhörer: Hauptmerkmale und Preise

Die Wesley-Kopfhörer sehen stark nach den Schaumstoff-Modellen aus, die Walkman-Fans damals zu Zeiten von Aerobic-Boom und Nena-Hits getragen haben. Allerdings sind die Ohrpolster größer und das Kopfband deutlich robuster.

Trotzdem sind sie sehr leicht – mit nur 105 g wiegen sie nur einen Bruchteil eines durchschnittlichen Over-Ears.

Die Kopfhörer sind kabelgebunden und bieten drei Anschlussmöglichkeiten: 3,5‑mm-Klinke, 6,35‑mm-Klinke und USB-C. Über USB-C gibt’s sogar 48 kHz Lossless Audio. Das Kabel verfügt außerdem über ein integriertes Mikrofon für Anrufe sowie Bedientasten für die Wiedergabe.

Gadhouse legt in der Werbung eher Wert auf das Design als auf den Sound, aber unter den Retro-Looks steckt durchaus Technik: In jedem Ohr sitzt ein 40‑mm-Dynamik-Treiber, die Frequenzabdeckung liegt bei 20 Hz bis 20 kHz. Ein omnidirektionales Mikrofon sorgt zudem für Sprachqualität beim Telefonieren – etwas, das es vor 40 Jahren noch nicht gab.

Die Gadhouse Wesley erscheinen im September 2025 zu einem Preis von 69 Euro.